Seit mehr als 300 Jahren gibt es in Limpach den traditionellen Georgiritt, der seit vielen Jahren regelmäßig am Muttertag bei der Pfarrkirche St. Georg beginnt und als Reiterprozession von Limpach über Höge sowie die Leustetter Höfe und zurück verläuft. Es ist eine der größten Reiterprozessionen im süddeutschen Raum, die in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt ausfallen musste. Jetzt jedoch meldet Pfarrer Jürgen Schmidt: „Am 8. Mai feiern wir, wie im Jahr 2019, wieder unseren Georgiritt und das Fest.“

Bedeutendes kirchliches Ereignis

Es gibt wieder den Biergarten am Gasthof Mohren und ebenso den Wurststand. Da alles draußen stattfindet, braucht es keine Masken, es richtet sich alles nach der Corona-Verordnung, die für Veranstaltungen im Freien aktuell ist, so der Pfarrer. Es seien acht Musikkapellen und etwa 190 Reiter gemeldet. Auch wenn beim Georgiritt im Jahr 2019 noch 15 Reitergruppen mit 261 Pferden und neun Musikgruppen die feierliche Prozession bildeten, sei man sicher, die Resonanz auf das bedeutende kirchliche Ereignis werde erneut groß. Als Grundlage der Reiterprozession gilt das St.-Georgs-Lied: „Sankt Georg, lehr‘ uns streiten im harten Lebenskrieg. Steh‘ deinem Volk zur Seiten und führ‘ uns an zum Sieg“, heißt es darin.

Bild: SK-Archiv I Wolf-Dieter Guip

„Als Pfarrer freue ich mich gemeinsam mit dem Festausschuss, dass dieses Jahr wieder der traditionelle Georgiritt stattfinden kann. Reiter wie Musikapellen freuen sich sehr darüber, aber auch viele Gemeindemitglieder“, sagt Pfarrer Jürgen Schmidt. Dieses Jahr seien auch zum ersten Mal ganz offiziell die Ritter des Templerordens OMCT mit dabei.

Pferde werden tierärztlich betreut

Wie schon in der Vergangenheit sollen wieder Triumphbögen geschmückt werden, ebenso die Häuser in Limpach und am Prozessionsweg. Sogar die ehemalige Tierärztin Julia Jansen, die mittlerweile ihre Praxis im Umland von Bremen habe, komme ins Deggenhausertal, um noch einmal den Georgiritt mitzuerleben und die Pferde tierärztlich zu betreuen.

Und so sieht der Ablauf aus: Ab 7 Uhr formieren sich die Reitergruppen auf dem Aufstellungsplatz bei der Kirche und nach der Pferdesegnung um 8 Uhr beginnt die Reiterprozession. Hinter dem Vorreiter werden sich die Ministranten mit Kreuz und Fahnen anschließen, die Erstkommunionskinder, die Agnesfahne, Muttergottesfahne sowie die Seelsorgeeinheit Deggenhausertal ebenfalls mit Fahnen und der Georgsfahne. Dazu kommen die Pfarr- und Gemeinderäte mit Bürgermeister Fabian Meschenmoser und einer Fahnenabordnung des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes. Hinter diese Spitzengruppe reihen sich jeweils im Wechsel die Reitergruppen und Musikkapellen ein und schlussendlich eine gute Anzahl Pilger, woraus sich eine ansehnliche Prozession ergibt. Darüber hinaus kommen stets zahlreiche Zuschauer und Gläubige zu dem bedeutenden Ereignis; viele schließen sich der Prozession an, um dem anschließenden Gottesdienst beizuwohnen.