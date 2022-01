Der Jugendliche kam kurz nach 18 Uhr in der Badener Straße in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und stürzte in der Folge mit seinem Zweirad in einen angrenzenden Bach. Rettungskräfte konnten den schwerstverletzten Jugendlichen an der Unfallstelle reanimieren, er verstarb jedoch wenige Stunden später in einer Klinik.

Laut Pressemeldung der Polizei entstand an seinem Moped ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Zweirads durch die Freiwillige Feuerwehr war die Ortsdurchfahrt voll gesperrt.