Deggenhausertal vor 1 Stunde

150 junge Artisten feiern 20 Jahre Zirkus-AG an der Grundschule

Aus einem ursprünglich einmaligen Zirkusprojekt an der Grundschule Deggenhausertal wurden 20 Jahre Erfolgsgeschichte. 150 junge Artisten, Zauberer und Clowns zeigten jetzt in der Manege der Turnhalle zweieinhalb Stunden Programm – und damit die ganze Bandbreite des Angebots in der Zirkus-AG, die ihren 20. Geburtstag feierte.