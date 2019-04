Deggenhausertal vor 4 Stunden

140 Wegbegleiter verabschieden Wolfgang Rößler nach 30 Jahren als Vorsitzender des Sportvereins

30 Jahre stand Wolfgang Rößler an der Spitze des Sportvereins Deggenhausertal, bis er jetzt sein Amt abgab. 140 Freunde und Wegbegleiter verabschiedeten ihn aus dieser Funktion – und erinnerten an Meilensteine wie das Sportgelände ebenso wie, mit einem Augenzwinkern, an "Skandälchen".