Weil pandemiebedingt die Auftritte fehlten, hätten sich die Musiker entschlossen, am 10. Oktober ein herbstliches Essensangebot plus Weinangebot anzubieten. Vorbestellt werden kann bis einschließlich Freitag, 2. Oktober, unter der Telefonnummer 0 171/3 11 55 59 jeweils von 16 bis 20 Uhr.

Bestellungen per Mail sollten das Stichwort Zwiebelkuchen in der Betreffzeile enthalten und an die Adresse info@mvdaisendorf-stetten.de gerichtet werden.