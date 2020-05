Ein 50-Jähriger wollte mit seinem Jaguar an der Einmündung nach links in die bevorrechtigte Meersburger Straße abbiegen. Dabei übersah er den aus Meersburg kommenden Laster, dessen Fahrer in die Straße Brühl fahren wollte. Die Fahrzeuge stießen an der Einmündung so heftig zusammen, dass ein Schaden von mehr als 10 000 Euro entstand.