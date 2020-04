Daisendorf vor 4 Stunden

Explosion in Einfamilienhaus in Daisendorf löst Brand aus

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es im Keller eines Einfamilienhauses an der Straße „Am Lichtenberg“ in Daisendorf zu einer Explosion, durch die ein Feuer ausgelöst wurde. Dies teilt die Feuerwehr Daisendorf mit.