Öffnungszeiten zwischen den Jahren

In der Zeit um die Weihnachtstage ist die Teststation im Daisendorfer Rathaus an folgenden Tagen geöffnet: 24. Dezember, 14 bis 15 Uhr; 25. Dezember, 10 bis 11 Uhr; 27. Dezember, 18 bis 19 Uhr; 29. Dezember, 18 bis 19 Uhr; 31. Dezember, 14 bis 15 Uhr. Am 1. Januar finden keine Schnelltests statt. Informationen gibt es hier.