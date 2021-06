Der Daisendorfer Gemeinderat hat beschlossen: Ab 2021 sind Einnahmen aus Tourismus mit mehr Abgaben versehen. Was sagen Gastgeber in Daisendorf dazu?

Der Bodensee ist besonders im Sommerhalbjahr für Touristen ein beliebtes Reiseziel. Zahlreiche Besucher kommen in diesem Zeitraum in die Region und übernachten in Hotels, in Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen. Während die Betreiber der