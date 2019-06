Ein Unbekannter hat am Donnerstag, zwischen 6.45 und 16.25 Uhr, mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand der Meersburger Straße in Höhe des Gebäudes Nr. 20 geparkten Opel Astra gestreift. Wie die Polizei mitteilt, suchte der Unbekannte danach das Weite, ohne sich um den angerichteten Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Salem, Telefon 0 75 53/8 26 90.