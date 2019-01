Daisendorf vor 6 Stunden

Zeugensuche: Unbekannte Täter brechen in zwei Wohnhäuser ein

Unbekannte Täter haben sich am Samstag, im Zeitraum von etwa 16.30 bis 22 Uhr, gewaltsam Zugang in Wohnhäuser an den Straßen "Am Gärtlesberg" und "Am Lichtenberg" verschafft, berichtet die Polizei.