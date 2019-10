von Mardiros Tavit

Die Gemeinde Daisendorf möchte ein Gewerbegebiet im Regionalplan Bodensee-Oberschwaben aufgenommen wissen. Das kleine Daisendorfer Gewerbegebiet ist mit einem Supermarkt und einer Pizzeria fast vollständig belegt.

Nach drei Jahren kommt Planungsprozess in Gang

Nun sucht die Gemeinde nach einer geeigneten Fläche für ihr zweites Gewerbegebiet. Bei einer Umfrage bei den örtlichen Gewerbetreibenden erfuhr Bürgermeisterin Jacqueline Alberti, dass diese mehrheitlich vor Ort mehr Flächen wollen. Zusätzlich ist die Gemeinde dringend auf die erhofften Gewerbesteuer-Mehreinnahmen angewiesen. Nach Jahren der Diskussion wurde nun der Planungsprozess in Gang gebracht.

Wie geht es weiter Die Stellungnahme mit dem Wunsch der Gemeinde Daisendorf nach einem Gewerbegebiet wird zum Regionalverband Bodensee-Oberschwaben weitergeleitet. Zusätzlich wird die Stellungnahme dem Landratsamt Bodenseekreis und dem Gemeindeverwaltungsverband Meersburg übersendet. Beiden werden den Inhalt der Stellungnahme der Gemeinde Daisendorf in ihre eigenen Stellungnahmen aufnehmen, um auch damit dem Begehren Daisendorfs Ausdruck zu verleihen.

Alberti berichtete dem Gemeinderat, dass der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben im Juli über die Fortschreibung des Regionalplans von 1996 die Verwaltung informiert habe. „Wir haben nun die Möglichkeit, bis zum 10. November eine Stellungnahme abzugeben“, sagte Alberti. Schon in der vorangegangen Ratssitzung hatte der Gemeinderat das Überlinger Planungsbüro „365° freiraum + umwelt“ beauftragt. Sie sollte eine geeignete Fläche auf dem Gemeindegebiet ausfindig zu machen.

Angestrebt wurde die Findung einer Fläche von mindestens einem Hektar, die aufgrund der bestehenden Nutzung oder der Lage innerhalb von Wald oder Natura-2000-Gebieten nicht von vorne herein ausgeschlossen wurden. Sechs Flächen kamen in die engere Auswahl. Dabei handelte es sich um Grundstücke südlich des Friedhofs, östlich des Unterösch, westlich und südlich des Supermarkts, nördlich des Augustinums und nördlich vom Gärtlesberg.

Fünfstufiges Bewertungssystem

Das Planungsbüro untersuchte mit einem fünfstufigen Bewertungssystem die erwarteten Eingriffe auf den Naturhaushalt und die Umwelt. Dabei wurden die Konflikte zwischen verschiedenen Schutzgüter heraus gearbeitet. So wurden die Auswirkungen auf den Boden, das Oberflächen- und Grundwasser, aber auch auf das Landschafts- und Ortsbild, und auf die Pflanzen- und Tierwelt untersucht.

Im Ergebnis wurden vier der sechs Flächen als „sehr konfliktreiches Gebiet„, die übrigen beiden wurden als „Konflikt-Gebiet“ eingestuft. „Bei der Fläche westlich des Supermarkts muss die Einhaltung des gesetzlichen Gewässerstreifens beachtet werden, wodurch sich die tatsächliche für Gewerbe nutzbare Fläche verringert und ungünstige Grundstückszuschnitte entstehen“, steht in der Schlussbetrachtung des Berichts.

Bisher in Landschaftsschutzgebiet

„Am Ende blieb nur eine Fläche übrig“, berichtete Alberti in der Ratssitzung. Die Fläche südlich des Supermarkts an der Meersburger Straße wurde als am wenigsten konfliktreiches Gebiet identifiziert und soll nach Wunsch des Gemeinderates in den kommenden Jahren in ein Gewerbegebiet umgewandelt werden. Dafür müsste die Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet „Bodenseeufer“ genommen werden.

Status als Landschaftsschutzgebiet

Gemeinderat Heinrich Straub, examinierter Förster, wies darauf hin, dass es unterschiedliche Stufen des Landschafts- und Naturschutzes gibt. „Die Konflikte kommen in die Abwägung zu bestehenden Planungen“, erläuterte Straub. Wobei die Konflikte sich nicht auf Personen oder Anwohner bezögen, sondern auf Gewässer oder die Pflanzen- und Tierwelt. Im anstehenden Entscheidungsprozess müsse die Gemeinde sowieso den Eigenbedarf an einem Gewerbegebiet nachweisen. „Es geht um ein jetzt beginnendes Verfahren. Es ist ein Startschuss“, erläuterte Straub. Das Anliegen der Gemeinde sei „fundiert argumentiert“, er sei aber „selber gespannt wie es weitergeht“.

Gemeinderätin Birgit Schley war nicht so optimistisch. Sie sah es nicht, dass der Landschaftsschutz auf der gewünschten Fläche für ein Gewerbegebiet aufgehoben wird. Gemeinderat Thomas Ritsche ergänzte, dass die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen an einer Fläche am Friedhof umgesetzt werden würden.