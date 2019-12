Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wohnung in der Mühlhofer Straße in Daisendorf. Der 72-jährige Bewohner hatte die Wohnung verlassen und ließ laut Polizei eine Kerze im Esszimmer brennen. Die Kerze brannte vollständig nieder und steckt dann das angrenzende Tischgesteck, die Tischdecke sowie den Tisch in Brand.

Nur durch das schnelle Handeln der durch den piepsenden Rauchmelder aufmerksam gewordenen Nachbarn konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Möbel verhindert werden, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Die Feuerwehr Daisendorf war mit 20 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz.