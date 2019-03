Daisendorf vor 4 Stunden

Umfassende Analyse zum Zustand der Daisendorfer Feuerwehr: Gemeinde muss einige Hausaufgaben machen

Der Feuerwehrbedarfsplan ist im Gemeinderat Daisendorf vorgestellt worden. Die Feuerwehr ist gut ausgebildet, allerdings bedarf es einiger Nachbesserungen. So muss ein neuer Mannschaftstransportwagen angeschafft werden, der künftig diebstahlsicher untergebracht werden muss. Außerdem steht der Umbau der Umkleiden an, heißt es in der Analyse.