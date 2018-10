von Lorna Komm

Der Gemeinderat in Daisendorf hat einstimmig beschlossen, die Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an der Stadtbuslinie mit der Stadt Meersburg zu kündigen. 2009 hatten die damaligen Bürgermeister von Meersburg und Daisendorf die Vereinbarung unterzeichnet, dass der Stadtbus eine Haltestelle in Daisendorf anfährt.

Dafür sollte Daisendorf 4000 Euro jährlich bezahlen. Aufgrund dieser Vereinbarung wurde zunächst die Haltestelle am Rathaus in Daisendorf durch den landläufig als Pendelbus bezeichneten Stadtbus angefahren, erläuterte Bürgermeisterin Jacqueline Alberti.

Mit der Einführung der Erlebnisbuslinie 2 vor einigen Jahren hielt der Bus nicht mehr an der Haltestelle in der Ortsmitte am Rathaus. Seit dieser Umstellung führt die Buslinie bis nach Uhldingen, allerdings hält die Linie 2 bloß an der Haltestelle am alten Rathaus.

Zwar bedient der Pendelbus weiterhin die Haltestellen an der Kurallee und der Seniorenresidenz Augustinum, "doch diese liegen auf Meersburger Gemarkung", erklärte Alberti. Als Begründung für den Wegfall der Haltestelle in der Ortsmitte werde die 20-Minuten-Taktung in Meersburg angegeben. Diese sei mit einem weiteren Stopp nicht einzuhalten. "Als Alternative wurde auf einen Termin mit der Stadt Meersburg und dem Busunternehmen Wegis die Idee entwickelt, den Stadtbus über den Winter fahren zu lassen", sagte die Politikerin. Doch seit Anfang Oktober sei klar, dass Meersburg keinen Winterfahrplan einrichten werde. "Fakt ist, wir zahlen für nichts", fasste Alberti zusammen.

Birgit Schley (FWV) stellte einen weitergehenden Antrag. Sie möchte die Bürgermeisterin beauftragen, von der Stadt Meersburg die Rückzahlung der bereits geleisteten Zahlung für den Stadtbus einzufordern. Zumindest für die Zeit, in der Daisendorf nicht mehr angefahren wurde. Der genaue Zeitraum müsse noch ermittelt werden. Siegfried Willibald (FWV) äußerte sich ähnlich: "Wir haben Geld für nichts bezahlt, das müssen wir zurückbekommen." Alberti gab zum Abschluss der Diskussion bekannt, die Möglichkeiten zur Einführung eines Bürgerbusses zu prüfen.

