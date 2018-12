von Lorna Komm

Auf den Tag genau haben die Daisendorfer Sumpfgeister das 50-jähriges Bestehen ihres Narrenvereins gefeiert. Am 30. Novermber 1968 hatten sich die Jungmitglieder der Narrengruppe der "Spatzen von der Vogelherd" getroffen und den heutigen Narrenverein Sumpfgeister gegründet.

Narrenpräsidentin Marion Kaja begrüßte die Gäste mit einer humorigen Rede – natürlich in fasnächtlicher Reimform. Unter den Anwesenden war neben ehemaligen Präsidenten auch der Ehrenpräsident Horst Kraus, der 20 Jahre an der Spitze des Vereins stand. Ebenfalls dabei zwei der Gründungsmitglieder: Martin Menner und Helmut Menner. Martin Menner ist als Narrenpolizist noch aktiv dabei. Präsidentin Kaja dankte den ehemaligen Gründern in ihrer Rede mit den Worten: "Danke, dass Sie sich damals getraut haben."

Martin (links) und Helmut Menner (rechts) sind zwei der Gründungsmitglieder der Daisendorfer Sumpfgeister. In ihrer Mitte Narrenpräsidentin Marion Kaja. | Bild: Lorna Komm

Die Chronik des Vereins wurde mit einem Einmarsch der Masken lebendig dargestellt. Schaurig-schön schlichen die Sumpfgeister durch die Geburtstagsgesellschaft. In den 1950er-Jahren sei Daisendorf noch von zahlreichen Tümpeln und Weihern umgeben gewesen und die morgendlichen Nebel hätten die Landschaft wie von Geisterhand verschwinden gelassen, wurde der Ursprung der Figur erklärt. Kurz darauf wurde die Maske für die weiblichen Mitglieder kreiert, der Frosch. Fröhlich hüpfte das Weihermännle ein, welches 1976 den Sumpfgeist eigentlich ablösen sollte, nun aber als Gegenstück zur gruseligen Sumpfgeistermaske diene. Zimmermänner, Narreneltern und der Narrenrat, welche aufgrund der Farbe ihres Mantels humorvoll "Rotröcke" genannt werden, ergänzen den Verein. Im Jahr 2013 sei die Maske der Sumpfgeister etwas umgestaltet worden und 2015 habe die Präsidentin eine Einzelmaske mit hellem Haar erhalten.

Eine Fotoshow mit Bildern von Umzügen führte in die Vergangenheit. Sketche, Spiele und eine Tombola ergänzten den Abend. Zu jedem Geburtstag gehört natürlich auch ein Kuchen. Die sumpfgrüne Torte war mit essbaren Fotos der Figuren des Vereins dekoriert.