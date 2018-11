von Mardiros Tavit

Im vergangenen Sommer musste ein Bauherr in der Daisendorfer Ortsstraße seine Kellerdecke zurückbauen. Sie war ihm zu hoch geraten. Der Rückbau verursachte lauten Baulärm, der in der ganzen Gemeinde zu hören war und die Ruhe und Erholung von Einheimischen und Gästen über sechs Wochen minderte. Wie Bürgermeisterin Jacqueline Alberti in der Gemeinderatssitzung berichtete, war dies der Anlass, die Polizeiverordnung der Gemeinde aus dem Jahr 2006 zu überarbeiten. "Die Bürger haben uns bei der Lärmbelästigung mit ihren Beschwerden das Rathaus gestürmt", erinnerte sich die Bürgermeisterin in der Ratssitzung. Denn die geräuschvollen Bauarbeiten begannen um 7 Uhr morgens und wurden, von einer kurzen Mittagspause unterbrochen, bis in den Abend fortgesetzt.

Mittagsruhe von 12 bis 13 Uhr

Der durchgängigen Lärmbelästigung schiebt die neue Polizeiverordnung nun ein Riegel vor. Bauarbeiten und sonstige gewerbliche Tätigkeiten, "die geeignet sind, die Ruhe anderer zu stören", müssen nun von 19 Uhr bis 7 Uhr morgens ruhen, heißt es darin. Weiterhin muss eine Mittagsruhe von 12 bis 13 Uhr eingehalten werden. In der Sommerzeit vom 1. April bis 31. Oktober ist sogar erst ab 8 Uhr morgens Baulärm gestattet. Die Mittagsruhe war in der ursprünglichen Fassung nur für die Sommerzeit vorgesehen. Die Gemeinderäte wünschten sich auch in der Winterzeit eine generelle Mittagsruhe. "Wir sollten nicht nur an die Touristen denken, sondern auch an die Einheimischen, die dann von Laubbläsern gestört werden", wandte Gemeinderätin Monika Bernhard (FWV) ein.

Neue Regeln auch für Hundehalter

Der Rat begrüßte außerdem die Neuaufnahme der Regelung über das Abstellen von Wohnwagen, Wohnmobilen und Zelten auf öffentlichem Grund. Neu in der Verordnung sind auch die Paragrafen über den Schutz von Weinbergen, den Lärm von Fahrzeugen und die Abfallbeseitigung. So sind Hundebesitzer jetzt verpflichtet, die Notdurft ihrer Tiere auch von den Randstreifen landwirtschaftlicher Nutzflächen zu entfernen.

Bußgelder für Dauerparker

Teil der neuen Polizeiverordnung ist ein umfangreicher Ordnungswidrigkeitskatalog. "Der ist notwendig, da ich sonst keine Handhabe habe", sagte Bürgermeisterin Alberti. Insbesondere Dauerparker würden den Winterdienst häufig behindern. "Natürlich werden wir mit den Leuten erst reden, aber wenn sie uneinsichtig bleiben, müssen wir Strafen ausstellen können", begründete Alberti die Bußgeldregelung.

Für die Neufassung der Polizeiverordnung hatte Alberti die entsprechenden Regelungen der Nachbargemeinden herangezogen. Das Kommunalamt hatte laut Alberti schon grünes Licht für die Neufassung gegeben. Der Gemeinderat nahm die neue Polizeiverordnung einstimmig an.

Anwohner begrüßt Neuregelung

Anwohner Peter Markhart findet die neue Polizeiverordnung gut, trotz der möglichen Bußgelder. "Die Dauerparker müssen sich die Bußgelder selbst zuschreiben", sagte er. "Feuerwehr und Winterräumdienst müssen bei Bedarf durch die Straßen kommen können." Er selbst habe auch schon Probleme gehabt, an den betroffenen Stellen mit seinem Traktor durchzukommen. "Zum Glück hatte ich einen schmalen Anhänger", erzählte er.

Die Polizeiverordnung Die Polizeiverordnung der Gemeinde Daisendorf trägt den sperrigen Titel: "Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern (Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung)". Sie ist auf elf Seiten in sechs Abschnitte mit insgesamt 27 Paragrafen untergliedert. Davon ist Paragraph 46 (Ordnungswidrigkeiten) der längste mit insgesamt 43 Unterpunkten über zweieinhalb Seiten. Laut der neuen Polizeiverordnung können Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße zwischen 5 und 1000 Euro geahndet werden. Fahrlässige Zuwiderhandlungen können mit höchstens 500 Euro zu Buche schlagen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein