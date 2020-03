von Mardiros Tavit

Thomas Ritsche, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Daisendorf, konnte auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Dabei standen nicht nur die 33 Einsätze in den vergangenen zwölf Monaten im Mittelpunkt. Die Ausschreibung des dringend benötigten Mannschaftstransportwagens (MTW) und die Nachwuchsarbeit kamen ebenfalls zur Sprache.

Zahlen, Daten, Fakten Die Freiwillige Feuerwehr Daisendorf wurde im Berichtszeitraum März 2019 bis März 2020 zu 33 Einsätzen gerufen, davon waren nur drei Brandeinsätze. 15 Mal rückte sie zu Alarmen von Brandmeldeanlagen aus. Neun Mal wurde sie zur Hilfeleistung gerufen und sechs Mal wurde die Führungsgruppe alarmiert. Im Gesamten weist die Statistik 1795 Einsatz-, Übungs-, und Ausbildungsstunden auf. Diese lassen sich in 377 Einsatzstunden, 1050 Übungsstunden und 368 Ausbildungsstunden unterteilen. Zeiten in Ausschusssitzungen oder Arbeitszeiten bei Festen und für die Gemeinde sind hier nicht eingerechnet. Die Wehr hat 56 Mitglieder. In der Einsatzabteilung sind 36 Feuerwehrleute, darunter vier Frauen. Von den zehn Mitgliedern der Jugendfeuerwehr sind zwei Mädchen. Die Alters- und Ehrenabteilung hat zehn Mitglieder.

„Erst einmal möchte ich unseren Frauen danken, die für uns Verständnis aufbringen und uns in vielerlei Hinsicht unterstützen“, begann der Kommandant seine Rede. Dank und Anerkennung galten auch der Feuerwehrjugend, der Altersabteilung und allen Beteiligten, die über das Jahr hinweg die Feuerwehrarbeit unterstützt haben. So auch beim Weinfest im Sommer. „Das Fest ist in der Zwischenzeit so groß geworden, dass wir es alleine als Feuerwehr nicht mehr veranstalten könnten“, sagte Ritsche.

Die Daisendorfer Jugendfeuerwehr hilft bei den Veranstaltungen im Dorf – wie hier beim Weinfest – mit. | Bild: Mardiros Tavit

Neuer Mannschaftstransportwagen für 56 000 Euro

Bei der Beschaffung des neuen Mannschaftstransportwagens erlebten er und die Gemeindeverwaltung zunächst eine große Überraschung, erzählte er: „Mit Angeboten in Höhe von 102 000, 80 000 und 78 000 Euro hatten wir nicht gerechnet.“ In Absprache mit der Kommunalaufsicht habe man die Ausschreibung aufgrund der hohen Preise aufgehoben.

Beim zweiten Anlauf ließ sich der dringend notwendige MTW für 56 000 Euro beschaffen. „Eine Punktlandung“, nannte dies Ritsche, denn genau so viel war im Haushalt der Gemeinde für dieses Projekt veranschlagt worden.

Zwei Mitglieder rücken in Einsatzabteilung auf

Wie bei seinen Ausführungen ebenfalls deutlich wurde, haben die Feuerwehrleute im vergangenen Jahr an zahlreichen Aus- und Fortbildungen teilgenommen. Besonders freute sich der Kommandant über zwei Beförderungen. „Ihr wisst: Der Eintritt ist freiwillig, der Dienst ist Pflicht“, sagte er an Jessica Heitele und Danny Gerwecke gewandt. Mit dem Wahlspruch der Feuerwehr „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr„ verpflichtete er beide per Handschlag in der Einsatzabteilung. Acht weitere Feuerwehrleute wurden befördert. Oliver Fiedler wurde zum stellvertretenden Kommandanten gewählt.

Bürgermeisterin Jacqueline Alberti (links) und Kommandant Thomas Ritsche (rechts) mit den Beförderten und Neuen der Einsatzabteilung: Matthias Bernhard, Mihai Rosu, Magnus Winder, Jürgen Bauer, Jessica Heitele, Oliver Fiedler, Ramona Huck und Danny Gerweck (von links). | Bild: Mardiros Tavit

Lieblinge des Abends wurden Anton und Max. Die beiden trugen routiniert die Berichte der Jugendfeuerwehr und der Kindergruppe vor. Wobei die Kindergruppe eine Kooperation mit der Meersburger Wehr ist.

24-Stunden-Berufsfeuerwehrtag macht Nachwuchs viel Spaß

Vor allem der 24-Stunden-Berufsfeuerwehrtag hatte es ihnen und ihren Kameraden angetan. Einen kompletten Tag verbrachten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr im Feuerwehrgerätehaus, waren quasi in Bereitschaft für Einsätze. Sie verbrachten die Zeit mit feuerwehrbezogenen Übungen zur Brandbekämpfung. „Zwischendrin hatten wir Alarme für Einsätze“, zählte Anton auf und Max fügte an: „Wir hatten alle sehr viel Spaß.“

Der Nachwuchs bekommt bei der Freiwilligen Feuerwehr Daisendorf viel mit – hier bei einer Löschübung. | Bild: Martin Menner

Wohl wissend, dass gute Jugendarbeit die eigene Zukunft sichert, investiert die Wehr viel Zeit in ihren Nachwuchs. So demonstrierten die Kleinen bei der Jahreshauptübung der Großen, dass auch sie sich schon bestens mit dem Thema Brandbekämpfung auskennen.

Personalien Neue Aktive Mit ihrer Volljährigkeit gingen Jessica Heitele und Danny Gerweck von der Jugend- in die Einsatzabteilung über. Beförderungen Jürgen Bauer (zum Feuerwehrmann), Magnus Winder, Mihai Rosu, Paul Heinze (zum Oberfeuerwehrmann), Ramona Huck, Felix Wagener, Jörg Wagner (zur Hauptfeuerwehrfrau/zum Hauptfeuermann), Matthias Bernhard (zum Oberbrandmeister) Wahl Oliver Fiedler wurde als neuer stellvertretender Kommandant gewählt.

Ebenfalls 2019 stand der Besuch der Leitstelle in Friedrichshafen auf dem Programm. Genauso wie ein Ausflug in den Europapark in Rust. Aber die Jugendfeuerwehr brachte sich auch bei den verschiedenen Veranstaltungen im Dorf ein. So etwa mit einem Spielpark beim Dorffest oder beim Weinfest, wo die Nachwuchseinsatzkräfte beim Abräumen der Tische halfen.