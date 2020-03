Daisendorf vor 2 Stunden

Nicht nur Daisendorfer Spielplatz wegen Corona gesperrt

Am Daisendorfer Ortsausgang in Richtung Mühlhofen ist der Spielplatz gesperrt – so wie alle anderen. Denn für die Rutschen und Spielgeräte gelten auch die Hygieneregeln zur Eindämmung des Coronavirus.