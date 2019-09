von Mardiros Tavit

Die Gemeindeverwaltung geht von Kosten in Höhe von 40 000 Euro aus. Es werden Zuschüsse von 13 000 Euro erwartet. In der Haushaltsplanung für das kommende Jahr soll der Gemeindeanteil von 27 000 Euro eingesetzt werden. In der Fortschreibung der Feuerwehrbedarfsplanung war der Ersatz des aktuellen, 33 Jahre alten MTW angemahnt worden. Aufgrund der Vergabeordnung genügt eine Ausschreibung in einem nationalen Verfahren.

Auslieferung Ende 2020 möglich

Die Bewertung der Angebote erfolgt anhand eines Kriterienkataloges. Dabei wird der Preis mit 45, die Funktionalität und die technische Ausführung mit 20, die Reparaturmöglichkeit mit 10 und der Kundendienst mit 5 Prozent bewertet. Die Prüfung der Angebote wird ein Gremium bestehend aus zwei Personen aus der Gemeindeverwaltung und drei Angehörigen der Feuerwehr übernehmen. Mit der Auslieferung des neuen MTW wird Ende 2020 gerechnet. Da der TÜV des aktuellen MTW im März ausläuft, und es sich nicht lohnen würde, das Fahrzeug herzurichten, muss die Feuerwehr eine Zwischenlösung finden.