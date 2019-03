von Pauline Sopata und Jenna Santini

Ein frei laufender Hund hat Ende Januar nahe Daisendorf ein Reh gerissen. Dieser Vorfall warf für einen SÜDKURIER-Leser die Frage nach der Leinenpflicht bei Hunden auf. Jäger Karl Schmäh war zu dem verletzten Reh gerufen worden. Beim Anblick des Wildtieres hatte sogar dem erfahrenen Jäger der Atem gestockt. Das Tier war so schwer verletzt, dass der Jäger es erlösen musste. Schmäh setzte sich daraufhin mit Daisendorfs Bürgermeisterin in Verbindung, um den Vorfall aufzuarbeiten.

Hinweis an die Bevölkerung, Tiere unter Kontrolle zu halten

Thematisiert wurde dabei unter anderem die Frage nach der Leinenpflicht, worauf die Gemeinde einen entsprechenden Hinweis an die Hundehalter veröffentlichte. In diesem war zu lesen, dass Tiere so zu halten und zu beaufsichtigen seien, dass niemand gefährdet werde. Dieser Satz stammt aus der Polizeiverordnung, die in der Gemeinde Daisendorf gilt. Darin heißt es ebenfalls: "In den Grün- und Erholungsanlagen im gesamten Gemeindegebiet sowie auf öffentlichen Straßen, Wegen und Gehwegen sowie im Innenbereich sind Hunde an der Leine zu führen." In anderen Gebieten dürfen Hunde nach Angaben der Gemeindeverwaltung nur in Begleitung einer Person, die durch Zuruf auf das Tier einwirken könne frei umherlaufen. Mehr als der Hinweis an die Bevölkerung wird aber nicht ergehen. „Ansonsten ist die Sache abgeschlossen", wie Karl Schmäh sagt.

Ob eine allgemeine Pflicht besteht, Hunde draußen an der Leine zu führen? Kreisjägermeister Hartmut Kohler von den Badischen Jägern Überlingen, sagt: „Eine generelle Leinenpflicht gibt es nach dem Jagdgesetz oder nach dem Landeswaldgesetz nicht bei uns in Baden-Württemberg.“ Gesetzlich könne eine Gemeinde jedoch anordnen, Hunde in ihrem Gebiet anzuleinen. Sofern das Waldgebiet der Kommune obliege, könne diese die Leinenpflicht auch dort anordnen. Außerdem werde vom Hundehalter verlangt, dass sein Hund jederzeit folgsam sei. Sei er das nicht, dann müsse der Hundeführer den Hund anleinen. Denn wenn das Tier Wild reiße, widerspreche das sowohl dem Jagd- als auch dem Tierschutzgesetz, so Kohler.

In Ausnahmefällen Antrag möglich, Hund erlegen zu dürfen

„Wenn ein Hund ständig wildert und sonst keine andere Möglichkeit besteht, den Hund daran zu hindern, dann kann der Jagdpächter bei der Ortspolizei einen Antrag stellen, dass er den Hund erlegen darf. Das sind aber Ausnahmefälle“, sagt der Kreisjägermeister. Kohlers Angaben zufolge ist das Jagdgesetz in Baden-Württemberg vor drei bis vier Jahren verschärft worden. In anderen Bundesländern sei das Jagdgesetz nicht so streng, sagt Kohler. Gestattet ist es einem Jäger in Baden-Württemberg, ein verletztes Tier im eigenen Jagdrevier von schweren Schmerzen zu erlösen. Nach Angaben von Kohler wird so ein Vorgehen im Tierschutzgesetz als Notfall gewertet. Auch Karl Schmäh handelte nach diesem Recht, als er das verletzte Reh in Absprache mit dem zuständigen Jagdpächter tötete.

Jäger fordert staatlich vorgeschriebene Leinenpflicht in Wäldern

Schmäh macht nach eigenen Angaben immer wieder Hundehalter darauf aufmerksam, dass sie ihren Vierbeiner, auch in den Wäldern, anleinen sollten. Doch bekäme er jedes Mal dieselbe Antwort: „Meiner macht doch nichts.“ Solange im Wald keine vom Staat vorgeschriebene Leinenpflicht herrsche, werde so was wie mit dem schwer verletzten Reh auch immer wieder vorkommen, so Schmäh.