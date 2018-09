Beginn des Herbstfestes ist um 19.30 Uhr. Bis 20.30 Uhr ist Happy Hour. Geboten werden Livemusik, unter anderem mit den Schorlesprintern aus Hagnau, eine Cocktailbar sowie allerlei Leckereien. Der Eintritt kostet 5 Euro. Für den Musikverein ist 2018 das 40. Jahr seit seiner Gründung. Auch dieser Jahrestag soll am Samstag gefeiert werden. Auf Initiative des damaligen Dirigenten Siegfried Willibald, seines Vaters Ernst Willibald und ehemaligen Mitgliedern des einstigen Musikvereins Stetten fanden sich 1976 musizierfreudige junge Leute – darunter einige frühere Meersburger Knabenmusiker – zusammen.

Der Gedanke, einen Verein zu gründen, nahm mit der Zeit immer mehr Gestalt an. Die Gründungsversammlung fand am 15. Dezember 1978 in Daisendorf im Gasthaus „Adlerstuben“ statt. Zum Vorsitzenden wurde Ernst Willibald gewählt, der 1983 starb. Dem Blasmusikverband schloss sich der junge Musikverein 1979 an. Der Patenverein ist der Musikverein Ittendorf. Etwa zehn Jugendliche werden durchgängig ausgebildet. Die Zahl der aktiven Musiker liegt bei 41. Davon sind 13 weiblich. "Der Schwerpunkt des Musikvereins ist die Unterhaltungsmusik. Dieses schließt nicht aus, auch konzertante Musik darzubieten", heißt es weiter. Zurzeit wird der Verein vom Vorsitzenden Tom Wagener geführt. Dirigent ist Michael Mensinger. Jugendkritikspiele und Wertungsspiele für die Gesamtkapelle standen in der Vergangenheit immer wieder auf dem Programm. Im Jahr 1990 wurde an einem Marschmusikwettbewerb in Neufrach teilgenommen. Ein Höhepunkt fand 1988 statt. Damals reisten die Musiker an die Ostküste der USA zu Gastspielen in deutschen Clubs. Weitere Informationen unter www.mvdaisendorf-stetten.de.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein