von Lorna Komm (lko)

Daisendorf (lko) Die stellvertretende Kindergartenleiterin Monika Löchle ist für 20 Dienstjahre im Daisendorfer Kindergarten geehrt worden. 1994 machte sie ein Vorpraktikum in der Gemeinde, dann sei sie erst einmal weggegangen, erzählte Bürgermeisterin Jacqueline Alberti. 1998 fing Monika Löchle dann als Gruppenleitung im Kindergarten an. Außerdem engagiere sich Löchle viel in der Gemeinde, unter anderem bei den Pfadfindern. Alberti dankte ihr mit Blumen und einem Geschenk für die langjährige Tätigkeit.

