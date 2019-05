von Mardiros Tavit

Die Kinderhausgebühren steigen zum neuen Berechnungsjahr ab September um acht bis zehn Prozent. Schon bei der vorhergehenden Kalkulation vor elf Monaten hatten sich die Gemeinderäte vorgenommen, die Sätze neu zu berechnen, sobald die gemeinsame Empfehlung der kirchlichen und kommunalen Dachverbände herausgegeben wurde.

Der Vergleich zwischen den empfohlenen Sätzen der Dachverbände für eine werktägliche sechsstündige Betreuung und den aktuellen Werten des Daisendorfer Kinderhauses zeigte teilweise große Unterschiede auf. Demnach wäre zwar für die Betreuung der Über-Dreijährigen eine Erhöhung von nur zwei Prozent – also plus drei Euro – ausreichend. In der Krippe für die Unter-Dreijährigen hätte es hingegen eine zwölfprozentige Erhöhung – plus 41 Euro – gegeben.

Betreuung kostet bis zu 27 Euro mehr

Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung mühte sich Bürgermeisterin Jacqueline Alberti um einen Ausgleich. Am Ende der Gespräche mit dem Elternbeirat stand dann der Kompromiss mit der Erhöhung der Kindergartensätze in der sechsstündigen Regelbetreuung von 114 auf 128 Euro bei den Über-Dreijährigen und von 335 auf 362 Euro bei den Unter-Dreijährigen. Andere Betreuungszeiten wurden entsprechend angepasst. Die Sätze für das Mittagsessen bleiben unverändert.

In der Sitzung wies Elternbeiratsvorsitzende Nadine Koller darauf hin, dass trotz des Kompromisses die Sätze in elf Monaten teilweise um 28 Prozent gestiegen seien. Die Gemeinde solle einen höheren Kostenbeitrag übernehmen.

Beiträge decken nur elf Prozent der Kosten

Alberti erwiderte, dass allein die Umstellung von der zwölfmonatigen auf die elfmonatige Abrechnung einen zusätzlichen Anstieg bringe. Gemeinderätin Birgit Schley (Freie Wähler) rechnete vor, dass 96 Euro Monatsbeitrag für eine vormittägliche Betreuung bei Kosten von 756 Euro nicht zu viel wären. Monika Bernhard (FW) wies darauf hin, dass der Deckungsbeitrag durch die Gebühren mit 93 846 Euro nur bei elf Prozent, statt den empfohlenen 20 Prozent liege. Der Antrag der CDU-Fraktion auf eine zweimalige Erhöhung von jeweils sieben Prozent wurde abgelehnt.