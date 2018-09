Eine kurze Tagesordnung hatte der Daisendorfer Gemeinderat am Dienstagabend vor sich. Bekanntgaben, Bürgerfragen, die Vergabe der Erd- und Zaunarbeiten für die Außenanlage des Kinderhauses sowie Anfragen und Anregungen aus dem Gremium standen an. Über die Erd- und Zaunarbeiten wurde dann auch gleich intensiv diskutiert. Bürgermeisterin Jacqueline Alberti erklärte, dass die Maßnahmen noch in diesem Jahr abgeschlossen und bezahlt werden müssen, um Zuschüsse beim Regierungspräsidium geltend zu machen. Fünf Firmen waren zwecks Angeboten angefragt worden.

Zwei Unternehmen hatten geantwortet. Günstigste Bieterin war die Firma Gross mit rund 20 770 Euro. Das Angebot des zweiten Bieters fiel laut Alberti 3000 Euro teurer aus. Vorgesehen sind folgende Leistungen: Zaun, Sitzrondell, Pflanzungen und Erdarbeiten, die es zum Beispiel ermöglichen, dass die Kinder aus dem jetzigen Notausgang direkt in den Garten gehen können. Bei den Pflanzarbeiten kann der Bauhof unterstützend tätig werden, wie die Bürgermeisterin in Aussicht stellte.

Unklar blieb in dem Vortrag, aus welchem Material der Zaun bestehen wird und welche Gewächse auf dem Gelände eingepflanzt werden. Daran störten sich die Gemeinderäte. Markus Löchle (CDU) sagte, er habe sich ein bisschen mehr Informationen erhofft, und weiter: "Ich muss schon wissen, über was ich hier abstimme." Ein Holzzaun halte fünf Jahre, ein Metallzaun 20 Jahre, so Löchle. Monika Bernhard (FWV) interessierte sich ebenfalls für das Material des Zaunes. Und auch Kostenunterschiede wurden angesprochen.

Thomas Ritsche (CDU) wollte zudem wissen, welche Pflanzen für das Areal geplant sind und wie die Spielgeräte aussehen werden, über die zu einem späteren Zeitpunkt entschieden wird. Bürgermeisterin Alberti bekräftigte ihr Vertrauen in die Expertise von Architekt Daniel Oberschelp und der zuständigen Landschaftsarchitektin. Das reichte dem Gremium allerdings nicht aus. Schnell war die Rede davon, den Beschluss zu verschieben. Alberti sprach jedoch an, dass die Firma den Auftrag schon jetzt erst nach Ende der Herbstferien ausführen kann. Birgit Schley (CDU) war es schließlich, die vorschlug, unter der Maßgabe abzustimmen, dass kein Holzzaun verbaut wird.

Mit zwei Gegenstimmen – diese kamen von Markus Löchle (CDU) und Monika Bernhard (FWV) – wurde festgelegt, dass das Unternehmen den Auftrag erhält; unter dem Vorbehalt, dass ein Zaun installiert wird, der dem bereits am Eingang vorhandenen grünen Metallzaun gleichwertig ist. Weitere Informationen zum Plan für die Außenanlage soll es in einer der kommenden Gemeinderatssitzungen geben.

