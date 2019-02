Daisendorf vor 2 Stunden

Gemeinde will Haushaltsjahr 2019 noch ohne Kreditaufnahme stemmen

Der Haushalt der Gemeinde Daisendorf für 2019 hat ein Volumen von 4,2 Millionen Euro. Noch kommt die Gemeinde ohne Kreditaufnahme aus, aber die Rücklagen nähern sich der Untergrenze von 72 000 Euro. Sie sanken in den vergangenen zehn Jahren von fast 1 Million Euro auf 99 000 Euro, unter anderem durch Investitionen in den Breitbandausbau und in die Kinderbetreuung.