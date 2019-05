von Mardiros Tavit

Zum Ende seiner Legislaturperiode hat sich der Daisendorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit den beiden Friedhöfen in der Gemeinde beschäftigt. Dabei wurden sowohl neue Gebühren als auch eine neue Friedhofssatzung diskutiert und beschlossen. Die Friedhofsgebühren steigen daher im Durchschnitt um 25 Prozent und sind bis in das Jahr 2021 gültig. Für den alten Friedhof an der Sankt-Martins-Kapelle wird ein Rabatt gewährt.

Gebühren 2011 letztmals kalkuliert

Die Neuberechnung stellte Projektleiter Ralf Fischer von der Wirtschaftsberatung für kommunale Einrichtungen Schmid und Häusler vor. Die Friedhofsgebühren wurden letztmalig 2011 kalkuliert. Die Gebühren wurden im Drei-Jahre-Rhythmus angepasst, jedoch stets auf Basis der nun acht Jahre zurückliegenden Kalkulation.

Kostendeckungsgrad weiter maximal 31 Prozent

Auch mit den neuen, erhöhten Gebühren wird der Friedhof weiterhin nicht kostendeckend betrieben. Die Kostendeckung der einzelnen Posten liege zwischen 18 und 31 Prozent.

Daisendorf Daisendorfer Räte fordern mehr Geld für Straßensanierung: Mittel werden von 3000 auf 15 000 Euro erhöht Das könnte Sie auch interessieren

Ein Reihengrab im Feld für 25 Jahre wird zukünftig 1250 statt 1000 Euro kosten. Die kalkulierten Kosten liegen bei 4506,50 Euro. Die Gebühren für ein Urnengrab erhöhen sich von 500 auf 630 Euro. Ein Doppelwahlgrab als Familiengrab im Feld kostet statt 2300 nun 2880 Euro.

Auch Gebühren für Aussegnungs- und Aufbahrungshalle geändert

Die Gebühren für das Familien-Urnenwahlgrab steigen von 950 auf 1200 Euro, die für eine Urnenkammer von 700 auf 880 Euro. Die Aussegnungs- und Aufbahrungshalle, bis jetzt einheitlich berechnet, kann nun in ihren Einzelfunktionen gebucht werden. Die Aussegnungshalle allein wird mit täglich 150 Euro veranschlagt, die Aufbahrungshalle wird pauschal mit 200 Euro in Rechnung gestellt.

Trauerfeier wird mit 170 Euro in Rechnung gestellt

Für das Herrichten des Grabs vor einer Beerdigung fallen weitere Gebühren an, die direkt mit dem Bestatter abgerechnet werden. Das Ausheben eines Erdreihengrabs kostet demnach 520 Euro, ein Urnengrab 190 Euro. Die Trauerfeier wird mit 170 Euro in Rechnung gestellt. Am günstigsten ist eine Urnenbeisetzung ohne Trauerfeier: Für sie zahlen die Hinterbliebenen 130 Euro.