von Madiros Tavit

Gleich am Anfang des Feuerwehreinsatzes zeigen sich Probleme beim Brandangriff. Der Löschtrupp kommt nicht ins Haus, die Tür ist verschlossen, der Schlüssel öffnet nicht. Schreckminuten im Kinderhaus Daisendorf. Nach einem elektrischen Defekt im Lager des Kindergartens kam es zu einem Brand. Aufgrund der Bausubstanz breitete sich dieser rasch aus. Die Erzieherinnen organisierten die Evakuierung. Als der Alarm im Feuerwehrgerätehaus einging, war unklar, ob sich noch Erzieherinnen und Kinder im Gebäude aufhalten. Eine Horrorvorstellung für alle.

Rettung aus dem brennenden Kinderhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Daisendorf übt bei einem simulierten Brand im örtlichen Kindergarten. | Bild: Mardiros Tavit

In diesem Fall war es zum Glück nur die Frühjahreshauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Daisendorf. Manuela Kohler, Leiterin des Kinderhauses, und Thomas Ritsche, Kommandant der Daisendorfer Wehr, hatten sich im Vorfeld über dieses Szenario Gedanken gemacht. Denn seit dem Beginn des neuen Kindergartenjahres hat das Kinderhaus eine Rettungsrutsche und ein zweites Gebäude. Die Rutsche dient der Evakuierung des Obergeschosses. Dort ist die Kinderkrippe für die Ein- bis Dreijährigen untergebracht.

Viele Eltern verfolgten die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Daisendorf am Kindergarten. | Bild: Mardiros Tavit

Nach dem Umbau des Kindergartens hatten Kohler und Ritsche neue Rettungspläne entwickelt. Schon im Vorfeld der probten die Erzieherinnen zusammen mit den Kindern das Verlassen der Häuser hin zu den beiden ausgewiesenen Sammelplätzen. Auch die Aufstellung an der Rettungsrutsche wurde geprobt. Doch im Einsatzfall unter realem Zeitdruck, lief alles etwas anders, auch wenn es in diesem Fall nur eine Übung war.

Nach der Frühjahrshauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Daisendorf erbrachte die Einsatzbesprechung der Führungskräfte einige Verbesserungsmöglichkeiten der Rettungspläne für das Kinderhaus zu Tage. | Bild: Mardiros Tavit

Das Schloss an der Haupttür hat eine Amokschließung, sie ist zweifach gesichert. Ein Umstand, der bis zum Übungsabend nicht allen Zugführern bekannt war. Und auch beim Retten über die Rutsche zeigten sich Sicherheitsmängel. „Es zeigte sich, dass eine Erzieherin alleine mit den vielen Kindern, die über die Rutsche kommen, überlastet ist“, stellte Kohler fest. Denn schon nach dem zweiten Kind muss sich die Erzieherin an der Rutsche entscheiden entweder die Kinder zusammen zu halten oder dem nächsten Kind an der Rutsche Hilfestellung zu geben. Der Rettungsplan wird entsprechend um eine zweite hilfeleistende Erzieherin am Ende der Rutsche ergänzt werden.

Einen weiteren Schwachpunkt entdeckten die Beteiligten beim Abzug der Kinder von den Sammelplätzen. Wenn überall die Schläuche liegen und Feuerwehrleute in voller Montur einen Brand löschen, stehen die Kinder im Weg und sind gefährdet. So sollen die Kinder im Ernstfall schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom Gebäude weiter weggebracht werden.

Ritsche machte noch eine weitere Gruppe aus, die den Einsatz und auch sich selbst gefährden könnten. Eltern, die hysterisch nach ihren Kindern suchen. Sollte der Kindergarten im Ernstfall eine Telefonkette zur Information der Eltern auslösen müssen, soll auf jeden Fall darauf hingewiesen werden, dass die Eltern nicht mit ihren Fahrzeugen direkt an den Kindergarten fahren sollen. „Denn da sind wir schon“, sagte Ritsche.

Am Ende der Übung am Freitagabend waren 32 Kinder gerettet. Für Feuerwehrkommando und Kindergartenleitung war die Übung ein voller Erfolg, denn der Übungsfall war sehr realitätsnah und voller Erkenntnisgewinn.