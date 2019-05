von SK

Ein Hästräger hat Rechte und Pflichten, wie Marion Kaja, Präsidentin des Narrenvereins Sumpfgeister, bei dessen Hauptversammlung in Erinnerung rief. In Vertretung des in der Amtsperiode ausgeschiedenen Häswarts stellte sie unter anderem den Bericht über die Häser vor. Dem Häs solle man mit Liebe, Respekt und Achtsamkeit gegenübertreten, wird sie in einem Pressetext zitiert.

Trotz Jubiläumsjahr im finanziellen Plus

Sie berichtete, dass in der Fastnachtssaison 64 Sprungbändel ausgeteilt wurden und der Verein bei 13 Umzügen sowie beim „Allerlei“ und bei der „Narrenparade“ in Mühlhofen vertreten war. Schriftführerin Inke Bierfreund-Busse setzte das zurückliegende Vereinsjahr anhand von Bildern von Otto Köhler in Szene. Kassierer Andreas Meister erklärte, dass der Verein trotz Jubiläumsjahr ein Plus in der Abschlussbilanz aufweisen könne.

Riccarda Fuhs legte ihr Amt als stellvertretender Jugendwart aus beruflichen Gründen nieder. Dafür wurde Monika Warsitz für dieses Amt verpflichtet. Als Häswart stellte sich Gaby Illich erstmalig zur Wahl und wurde von den Mitgliedern einstimmig gewählt. Ebenso verlief es bei der Wahl des Festwirts und des Schriftführers. Hier wurden Markus Kaja und Inke Bierfreund-Busse in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Auch Marion Kaja wurde in geheimer Wahl mehrheitlich in ihrer Funktion als Präsidentin wiedergewählt.

Zahlreiche Ehrungen für treue Hästräger

Geehrt wurden für zehnjährige Mitgliedschaft: Roland Hummel, Katharina Thum, Lena Thum, Riccarda Fuhs, Anna Boese, Kristina Heitele, Conny Kläfker und Julian Güttinger. Für 20 Jahre im Verein: Katharina Kottlorz und Karl-Heinz Keller. Für die 40-jährige Mitgliedschaft: Ingeborg Fricke und Birgit Schley. Zum ersten Mal gab es die Ehrung für 50 Jahre im Verein. Diese erhielten: Bernhard Urban, Fridolin Deifel, Peter Markhart, Helmut Menner, Martin Menner, Klaus Schramm, Egon Ritsche und Hans Stutz. Für besondere Leistungen innerhalb des Vereins bekamen Petra Schmitz, Reinhard Klein und Inke Bierfreund-Busse den ANR-Hästrägerorden, den Fridolin Aierstock als Vertreter des ANR-Präsidiums verlieh.