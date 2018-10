von Mardiros Tavit

"Wenn der Hahn kräht auf dem Mist": Mit diesen Worten fängt ein deutsches Sprichwort an. Aber der Hahn Hieronymus, der demnächst in Daisendorf kräht, wird nichts vom Wetter erzählen, sondern Zwietracht ins Dorf bringen. Das Laientheater "Die Bänklehocker" übt gerade sein 27. Stück ein. "Der Gockl-Kriag" ist ein Schwank aus der Feder der Augsburgerin Ulla Kling. Aufführungen sind im Daisendorfer Bürgersaal an den Abenden vom 15. bis zum 18. November.

"Die Bänklehocker" wurden 1989 gegründet. 2016 stießen aus Stetten die dortigen Laienspieler hinzu. Dieses Jahr führen die Bänklehocher mit dem "Gockl-Kriag" von Ulla Kling ihr 27. Stück auf. Von links: Hubert Weber, Werner Felder, Vanessa Keusch, Elvira Heinzelmann, Hubertus Weiß, Christian Weiß-Lohrum, Wilma Pimpertz, Ralf Amann, Manuel Heinzelmann, Elke Weißhaar, Stefanie Weißhaar, Bernd Meyer. | Bild: Mardiros Tavit

Schon im vergangenen Jahr spielte ein Hahn bei der Daisendorfer Laiengruppe eine wichtige Rolle. Damals wurde er auf unglückliche Weise überfahren. Eine unterhaltsame Kette von Ereignissen kam dadurch in Gang. Jetzt scheint er auferstanden zu sein und bringt den einen Freude, den anderen schlaflose Nächte. Denn er kräht immer um Punkt Mitternacht.

Amüsante Verwechslungen und Wortgefechte

Ein glücklicher Umstand für die Töchter Vroni (gespielt von Vanessa Keusch) und Steffi (Stefanie Weißhaar). Denn der mitternächtliche Hahnenschrei ist für sie das Signal, sich rechtzeitig von ihren Geliebten Jakob (Bernd Meyer) und Hannes (Ralf Amann) zu trennen. Ihre Mutter, die Krautmoserin (Elke Weißhaar), soll von den Liebschaften nichts erfahren. Doch die kleine missgünstige Schwester Rosi (Manuela Heinzelmann) kennt ihr Geheimnis. Gegenüber von den Krautmosern wohnen die Moosbrugger. Anna Moosbrugger (Elvira Heinzelmann) fühlt sich tierisch gestört und möchte den Hahn im Kochtopf sehen. Bis zum versöhnlichen Ende kommt es zu vielen amüsanten Verwechslungen und Wortgefechten. Damit die Lachsalven sitzen, müssen die Bänklehocker noch einiges am Text und vor allem am Timing schrauben.

Bis zur Premiere muss alles sitzen

Aus insgesamt 30 Stücken haben sich Heinzelmann und Regisseur Hubertus Weiß dieses Mal für den "Gockl-Kriag" entschieden. "Es muss alles passen. Die Anzahl der Schauspieler, die Verteilung von Mann und Frau, das Alter der Rollen", erklärt Weiß. Dass seine Position wichtig ist, zeigt sich bei den Proben. Immer wieder greift er ins Geschehen ein. Mal steht einer der Akteure nicht richtig, ein anderes Mal müssen alle noch einmal das Timing durchgehen, damit die Pointe sitzt.

Denn textsicher sind die Schauspieler noch nicht. "Bis zur Aufführung sitzt das", weiß Hubert Weber, der den Part des wehleidigen Ehemanns übernommen hat. Denn schon im Juli saß die zwölfköpfige Truppe zu den Leseproben zusammen. Jetzt sind bis zur Premiere am 15. November noch 20 Proben im Daisendorfer Bürgersaal angesetzt. Da die Theaterkompanie alles selbst organisiert, müssen neben Bühnenausstattung, Requisten und Kostüme zusätzlich auch organisatorische Fragen wie Tischdeko und Vorverkauf geregelt werden.

Noch sind die Kostüme nicht fertig und der Text sitzt nicht, die Drehbücher müssen noch als Hilfe herhalten. Spielszene aus "der Gockl-Kriag". Von links: Christian Weiß-Lohrum (Tierpsychologe Eugenius Kneifer, Manuela Heinzelmann (Rosi Krautmoser), Werner Felder (Richter Wunibald Schnurbein). | Bild: Mardiros Tavit

Heinzelmann ist dabei die Frau der Stunde. Sie mimt nicht nur die derbe Anna Moosbrugger, sie muss als "Frau für alles" auch den Überblick behalten. Sie kann sich noch gut an die Anfänge vor 29 Jahren erinnern. "Johann Nolle hatte damals die Initiative für ein Theater im Dorf übernommen. Wir haben dann jeweils 20 Mark einbezahlt, damit wir die Requisiten und die Bühne anschaffen konnten", erinnert sich Heinzelmann. In der Zwischenzeit hat sich die Laiengruppe einen hervorragenden Ruf als humoristisches und kurzweiliges Mundart-Theater erspielt.

Theatervirus an nächste Generation übertragen

Und der Theatervirus wurde auch weitergegeben. Ihre Tochter Manuela steht inzwischen ebenfalls auf der Bühne, ebenso wie Elke Weißhaars Tochter Stefanie. Manuela hat mit ihrer Bühnenschwester Vanessa Keusch zudem die Aufgabe übernommen, das ursprünglich im bayerischen Dialekt geschriebene Stück ins Badische zu übersetzen. Und eine Spitze gegen Hagnau haben sie wieder eingebaut.

Theaterabend und Tickets Die Besetzung: Elke Weißhaar (Crescenzia Krautmoser), Vanessa Keusch (21-jährige Tochter Vroni), Stefanie Weißhaar (20-jährige Tochter Steffi), Manuela Heinzelmann (18-jährige Rosi), Elvira Heinzelmann (Anna Moosbrugger), Hubert Weber (Gustl Moosbrugger), Ralf Amann (Hannes, Sohn der Mossbrugger), Bernd Meyer (Gendarm), Christian Weiß-Lohrum (Tierpsychologe Eugenius Kneifer), Werner Felder (Richter Wunibald Schnurbein). Hubertus Weiß (Regie), Elisabeth Sauter und Wilma Pimpertz (Souffleuse).

Der Vorverkauf: "Der Gockl-Kriag" des Laientheaters "Die Bänklehocker" werden im Bürgersaal Daisendorf aufgeführt. Die Aufführungen am Donnerstag, 15. bis Samstag, 17. November, starten um 20 Uhr. Die Sonntagsaufführung am 18. November beginnt um 18 Uhr. Wegen der großen Nachfrage sollten sich Intressierte die Platzkarten im Vorverkauf besorgen. Während der Vorstellung wird bewirtet. Ab sofort können die Karten ab 15 Uhr telefonisch unter 0 75 32/14 06 oder 01 70/8 94 13 57 bestellt werden. Neben der telefonischen Bestellung gibt es die Karten im Rathaus Daisendorf zu den bekannten Öffnungszeiten. Am 30. Oktober, 6. und 8. November können ab 18.30 Uhr Karten ebenfalls im Rathausfoyer erworben werden. Mögliche Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Die Darsteller und ihre Rollen Wortwitz und Ernsthaftigkeit Christian Weiß-Lohrum spielt den etwas skurrilen Tierpsychologen Eugenius Kneifer. Seit neun Jahren ist er beim Theater. Bei den Bänklehockern ist er im dritten Jahr dabei, davor spielte er in Stetten. Christian Weiß-Lohrum übernimmt gerne außergewöhnliche Rollen. Vor allem das Wechselspiel von Wortwitz und Ernsthaftigkeit hat es ihm angetan. In andere Rollen schlüpfen Elke Weißhaar spielt die Hauptrolle der stacheligen Crescenzia Krautmoser. Ihr gefällt am Theater besonders, in andere Rollen und alte Klamotten zu schlüpfen. Am Anfang ihrer Bühnenkarriere vor 20 Jahren hat sie eine Tochter gespielt. Nun steht sie zusammen mit ihrer Tochter auf der Bühne. Weißhaars Augenrollen ist zu einer Art Markenzeichen von ihr geworden. Gibt Theatervirus weiter Elivra Heinzelmann spielt die derbe Anna Moosbrugger. Mundart-Dialoge zwischen ihr und Elke Weißhaar sind die humoristischen Höhepunkte des Abends. Sie ist seit den Anfangstagen der Bänklehocker dabei. Als „Frau für alles“ obliegt ihr das Organisatorische. Es freut sie sehr, dass auch ihre Tochter vom Theatervirus angesteckt wurde. Stücke mit Darstellern entwickeln Hubertus Weiß ist der Regisseur der Truppe. Er sei „so reingerutscht“ ins Theaterspiel. Seine erste Rolle hatte 30 Einsätze. 15 Jahre hat er in Stetten gespielt, bevor er nach dem Wechsel nach Daisendorf die Regie übernahm. Er möchte die Stücke gemeinsam mit den Darstellern entwickeln. Die Freude am Spiel auf der Bühne ist ihm sehr wichtig. Spaß an Gestik und Mimik Hubert Weber spielt in diesem Jahr den etwas wehleidigen Gustl Moosbrugger, der unter der Fuchtel seiner Frau Anna steht. 1995 hat er mit dem Theaterspielen angefangen. Der Zuschauer merkt ihm an, dass er gerne das Publikum zum Lachen bringt. Er hat Spaß an Gestik und Mimik. Unvergessen sein Auftritt im Borat-Monokini im vergangenen Jahr.

