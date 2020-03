von Mardiros Tavit

Für die im Herbst 2017 ins Amt gewählte Daisendorfer Rathauschefin Jacqueline Alberti steht die Bürgerschaft im Mittelpunkt und deshalb lädt sie zur „Bürgerversammlung„ ein anstatt zu einem „Jahresempfang“, bei dem vor allem der Rathauschef spricht. So gab es am vergangenen Freitag zwar auch Rückblick und Ausblick von ihr zu hören, sie nutzte die Kulisse des gut gefüllten Bürgersaals insbesondere, um selbst das bürgerschaftliche Engagement in der Gemeinde zu würdigen. Die an der laufenden „Bürgerwerkstatt„ Beteiligten erhielten Gelegenheit, die vier aktuellsten Projekte vorzustellen.

Bürgermeisterin Jacqueline Alberti (links) ehrte das Ehepaar Uschi und Horst Kraus für deren jahrelange finanzielle Unterstützung der Pfadfinder und der Freiwilligen Feuerwehr. | Bild: Mardiros Tavit

„In der Gemeindeverwaltung haben wir entschieden, dass Bürger, die mehr den Daisendorfer Vereinen mehr als 1000 Euro spenden, ein Dankeschön erhalten“, sagte Alberti. Diese Voraussetzung erfüllte das Ehepaar Uschi und Horst Kraus seit Jahren.

Bürgermeisterin Jacqueline Alberti ehrte den engagierten Hobbyfotografen Otto Köhler für dessen jahrelange Arbeit für die Vereine und die Gemeinde. | Bild: Mardiros Tavit

Auch Otto Köhler wurde geehrt, seit Jahren engagiert er sich als Hobbyfotograf und hält Dorf- und Vereinsgeschehen in Bildern fest und bestückt die entsprechenden Internetseiten.

Für die mehrfache Welt- und Europameisterin im Vorderladerschießen Tania Heber (rechts), hatte Bürgermeisterin Alberti Blumen mitgebracht. | Bild: Mardiros Tavit

Ein besonderes Dankeschön Albertis ging an Tania Heber. Als Vorderlader-Schützin ist sie seit 20 Jahren Weltspitze. Von der Europameisterschaft 2019 brachte sie zweimal Gold und einmal Silber mit nach Hause.

Thematisches Kernstück der Bürgerversammlung war die Präsentation der Bürgerwerkstatt. Sie stellte ihre vier aktuellsten Projekte vor. Dabei war Thema Wochenmarkt, das Uschi Kraus verantwortet, am weitesten fortgeschritten. Am kommenden Donnerstag findet von 14 bis 18 Uhr auf dem Dorfplatz vor dem Rathaus der erste Wochenmarkt in der Dorfgeschichte statt, bei der Premiere sind fünf Anbieter dabei.

Eckhard Kienscherf stellte die Erfolge der „Energiekonzeptgruppe“ vor. Der Arbeitskreis „Dorfgestaltung“ hat sich als Ziel gesetzt, eine Rechtsgrundlage für den Erhalt des dörflichen Ortsbildes zu erarbeiten. Das Projekt „Mitfahrbänkle“ ist indes sehr weit fortgeschritten, wie Peter Boese berichtete. Gemeinderat Heinrich Straub, der als Bindeglied zwischen Gemeinderat und Bürgerwerkstatt firmiert, rief dazu auf, sich an in der Bürgerwerktstatt zu engagieren. „Wir treffen uns einmal im Monat für zwei Stunden, die Zeit sollte sich jeder nehmen“, sagte er, denn diese Arbeit bringe die Gemeinde weiter.

Gemeinderat Heinrich Straub begleitet die Arbeit der Bürgerwerkstatt. | Bild: Mardiros Tavit

„Ohne das Bürgerengagement könnten wir vieles im Dorf nicht leisten“, unterstütze die Bürgermeisterin Heinrich Straub in seinem Appell. Denn die kleine Gemeindeverwaltung hätte nicht die Kapazität, so viele Projekte voranzubringen. Dafür hatte sie viele Beispiele mitgebracht. Das neue Beachvolleyballfeld etwa, das in der Freitzeitanlage entstand. In Zusammenarbeit mit dem Bauhof wurde die Sandfläche eingerichtet. Der Spezialsand kostete 5000 Euro, wofür 2000 Euro ein Bürger spendete. Und für die Stangen und das Zelt gewannen die Bürger die Firma TeleData als Sponsor.

Die Freizeitanlage: Grillstelle, Beachvolleyballplatz und Bolzplatz sind schon fertig hergerichtet, als nächstes folgt der Kleinkinderspielplatz. | Bild: Mardiros Tavit

Ein weiteres Beispiel vorbildlichen bürgerschaftlichen Engagements war für Alberti die neue Grillstelle, ebenfalls an der Freizeitanlage. Sie wurde komplett durch Bürger geschaffen. Der Grillplatz ist abschließbar und über die Gemeindeverwaltung oder der Homepage buchbar. Die fehlenden Bänke würden rechtzeitig zu Beginn der Grillsaison aufgestellt, hieß es. Die Freizeitanlage, die Alberti als „ihr Kind“ bezeichnete, auf das sie ein besonderen Augenmerk habe, bekomme im laufenden Jahr auch noch einen neuen Kleinkinderspielplatz.

Alberti berichtete auch, dass Ex-Bürgermeister Wolfgang Wegener (Amtsinhaber von 1957 bis 1985) den historischen Siegelring zurückgegeben habe, mit dem die Gemeinde einst siegelte. Sie möchte diesen Ring und andere historische Artefakte in einer Ausstellung öffentlich zugänglich machen.