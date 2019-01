von Mardiros Tavit

Bei der jüngsten Bürgerversammlung hat Bürgermeisterin Jacqueline Alberti auf ihr erstes vollständiges Amtsjahr zurückgeblickt und kommende Aufgaben in der Gemeinde angesprochen. Zudem wurde das neue Leitbild der Gemeinde vorgestellt. In anderen Gemeinden heißt die Veranstaltung Neujahrsempfang, aber Alberti wollte sie nicht so nennen. "Ich hätte für die kommenden Jahre lieber einen Bürgerempfang", erklärte sie. Amtsträger und Abgeordnete seien willkommen, betonte sie, erhielten aber keine gesonderte Einladung.

Viele Stuhlreihen blieben leer

Pünktlich um 19 Uhr huschten noch die letzten Besucher in den Daisendorfer Bürgersaal. Alberti, eigentlich bekannt dafür, dass sie pünktlich anfängt, wartete noch einige Minuten mit der Eröffnung. Doch es kamen keine weiteren Bürger, viele Stuhlreihen blieben leer. Uschi Kraus kommentierte später: "Es haben wieder die jungen Familien gefehlt, um deren Zukunft es im Dorf eigentlich geht." Kraus selbst beteiligte sich im vergangenen Jahr am Entwicklungsprozess für ein Leitbild.

Kreditrahmen von 80 000 Euro wurde nicht benötigt

In ihrem Rückblick zählte die Bürgermeisterin die abgeschlossenen Projekte auf. In diesem Zusammenhang hob sie hervor: "Den im Haushalt angesetzten möglichen Kreditrahmen von 80 000 Euro haben wir nicht benötigt." So bleibe die Gemeinde weiterhin schuldenfrei. Dafür bedankte sie sich besonders bei den Mitarbeitern der Verwaltung, denn es seien einige Stellen länger unbesetzt geblieben als geplant. "Die Mitarbeiter mussten auch deren Aufgaben übernehmen", sagte Alberti. Die höheren Kosten für die neue Toilettenanlage und die Rettungsrutsche am Kindergarten seien durch Einsparungen in anderen Gewerken ausgeglichen worden.

Die Früher-Jetzt-Bildvergleiche an den Stellwänden interessierten viele Daisendorfer. | Bild: Mardiros Tavit

Auch bei ihrem Ausblick auf kommende Aufgaben standen die Finanzen ganz oben. Zur Stabilisierung der Einnahmen der Gemeinde sei ein Gewerbegebiet dringend nötig. Alberti erklärte: "Wir wollen das mit der interkommunalen Zusammenarbeit mit Meersburg erreichen." Nach dem Austritt aus dem Bodensee-Linzgau-Tourismus werde am neuen Tourismuskonzept der Gemeinde gearbeitet.

Bürger wollen Überplanung von Baugebieten

Die Überplanung der Baugebiete Wohrenberg und Brunnenstüble sieht Alberti als kommende Herausforderungen. Für diese Gebiete gelten zurzeit Veränderungssperren. Der Wunsch nach Überplanung, der aus den Reihen der Bürger gekommen sei, habe sich zu einem wichtigen Thema während ihres Bürgermeisterwahlkampfs entwickelt, sagte Alberti. Auch im neuen Leitbild habe dieses Bürgeranliegen seinen Niederschlag gefunden.

Georg Waibel, Vertreter der Daisendorfer Vermieter: "Wir haben viele Vorzüge für die Gäste. Unsere Leute suchen die Ruhe. Wir sind nah am See und haben viel Natur." | Bild: Mardiros Tavit

Die zwölf Leitbild-Kapitel wurden bei der Bürgerversammlung an Stellwänden vorgestellt. Die Anwesenden konnten mit Klebepunkten ihre persönlichen Prioritäten markieren. "Kapitel 2, Siedlungs- und Landschaftsentwicklung" erhielt besonders viele Punkte. Auch "Wohnen und Leben in Daisendorf" und "Umwelt und Natur" wurden mit vielen Punkten versehen. Hingegen bekam "Menschliches Zusammenleben" nur einen einzigen Punkt. "Das könnte daran liegen, dass die Bürger damit zufrieden sind und keine Notwendigkeit in der Förderung sehen", mutmaßte Jacqueline Alberti. Die Gemeinde habe ein gut funktionierendes Gemeinwesen.

Heinrich Straub, Förster: "Wichtig ist, dass hier ein Angebot für die Bürgerbeteiligung gemacht wurde. Es liegt an den Bürgern, dies zu nutzen." | Bild: Mardiros Tavit

Hermann Hensler stellte die zwölf Kapitel des Leitbilds vor, Heinrich Straub erläuterte, wie mit diesem Leitbild in der Gemeinde umgegangen werden solle. Beide arbeiteten am neuen Leitbild intensiv mit. Herzstück soll ein Bürgerforum sein, wo die Bürger Ideen und Vorschläge in die Gemeindearbeit einbringen können. Straub erklärte: "Ob es Bürgerforum heißen wird oder Bürgerwerkstatt, steht noch nicht fest." Die Bürger sollten sich nicht an Begrifflichkeiten stören. "Wichtig ist, dass hier ein Angebot für die Bürgerbeteiligung gemacht wurde." Straub fügte an, es liege an den Bürgern, dies zu nutzen.

Bürgermeisterstellvertreter Thomas Ritsche dankte abschließend Jacqueline Alberti für die konsequente Förderung des Leitbild-Prozesses "und auch allen Bürgern Daisendorfs, die sich beteiligt haben".

Ehrung für Uschi und Horst Kraus

Bürgermeisterin Jacqueline Alberti (Mitte) ehrte Horst (links) und Uschi Kraus für ihr Engagement in der Gemeinde. | Bild: Mardiros Tavit

Bei der Bürgerversammlung ehrte Bürgermeisterin Jacqueline Alberti zwei verdiente Bürger. Das Ehepaar Horst und Uschi Kraus setze sich für die Gemeinde ein und fördere die Vereine auch finanziell. Horst Kraus war 20 Jahre Vorsitzender des Narrenvereins Sumpfgeister Daisendorf. Seine Frau Uschi organisiert seit über zehn das Dorffest. "Schon das allein würde für eine Ehrung reichen", sagte Alberti.

Aber das Paar sei auch Förderer des Kindergartens, der Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr und der Pfadfinder. Jährlich komme das Ehepaar auf einen vierstelligen Spendenbetrag, sagte Alberti. Uschi Kraus ist der einzige Frosch des Narrenvereins in der Fasnet. Humorig fügte die Bürgermeisterin in ihrer Ehrung hinzu, dass beide Stammgäste der ortsansässigen Pizzeria seien. So überreichte Alberti Uschi und Horst Kraus zum Dank unter anderem einen Gutschein für deren Lieblingspizzeria.