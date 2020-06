Daisendorf vor 3 Stunden

79-Jährige verursacht beim Einparken an Lebensmittelmarkt Unfall

Eine 79-Jährige ist am Montagnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Straße Brühl in Daisendorf mit ihrem Auto erst gegen eine Mauer und im Anschluss gegen ein anderes Auto gefahren, teilt die Polizei mit.