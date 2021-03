Daisendorf vor 40 Minuten

53 Prozent der Daisendorfer wählen per Briefwahl

Mehr als die Hälfte aller wahlberechtigten Bürger in Daisendorf gaben am Sonntag bei der Landtagswahl ihre Stimme per Briefwahl ab. Die Grünen waren in der Wählergunst am höchsten angesiedelt und kamen auf 37,8 Prozent.