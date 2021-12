2280 Corona-Infektionsfälle werden aktuell (Stand: Montag, 6. Dezember) im Landkreis als akut eingestuft. Das sind 44 weniger als in der Woche zuvor, wie aus einem Pressetext des Landratsamts hervorgeht.

Auch die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 stationär in den Kliniken im Landkreis behandelten Personen ist demnach leicht gesunken: Aktuell sind es laut Mitteilung 42, Anfang vergangener Woche waren es noch 58.

Zwölf Tote binnen einer Woche in Zusammenhang mit Covid-19

Wie das Gesundheitsamt weiter mitteilt, sind im Zeitraum von Dienstag, 30. November bis einschließlich Montag, 6. Dezember insgesamt 1338 neue Corona-Fälle gemeldet worden. In der Vorwoche waren es 1751. Gestiegen ist dagegen die Zahl der binnen sieben Tagen registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 von zehn in der Vorwoche auf zwölf.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz je 100 000 Einwohner verzeichnete das Gesundheitsamt in der zurückliegenden Woche am Freitag mit einem Wert von 670,9. In der Vorwoche hatte der Höchstwert bei 876,5 gelegen. Seit einigen Tagen gibt es im Bodenseekreis einen Abwärtstrend zu beobachten. So lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesgesundheitsamt am Samstag bei 648,5, am Sonntag bei 618,2 und am Montag, 6. Dezember bei 614.

11 737 Corona-Schutzimpfungen verabreicht

11 737 Impfungen haben die ärztlichen Praxen im Bodenseekreis in den vergangenen sieben Tagen an Patienten verabreicht, 175 weniger als in der Vorwoche. Dazu kommen laut Landratsamt rund 1500 Impfungen durch mobile Impfteams, die in den vergangenen Tagen in mehreren Städten und Gemeinden im Einsatz waren. Die genaue statistische Auswertung für diese zentral in Konstanz organisierten Teams konnte dem Landratsamt Bodenseekreis noch nicht übermittelt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Impfstützpunkt an der Messe täglich in Betrieb

An der Messe Friedrichshafen ist seit Montag, 6. Dezember ein neuer Impfstützpunkt in Betrieb. Täglich zwischen 10 und 17 Uhr werden hier Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen angeboten. Die Termine dafür werden laut Landratsamt fortlaufend freigeschalten und können online gebucht werden. Eine Terminvereinbarung sei zwingend erforderlich.

Hier haben wir für Sie weitere Impftermine im Bodenseekreis zusammengefasst.