Friedrichshafen vor 4 Stunden

Zwischen Tatendrang und Trauer. Für Leon Hahn (SPD) hat es wohl wieder nicht gereicht

Er hatte selbst damit gerechnet, dass es nicht für Platz 1 im Wahlkreis Bodensee reicht: Leon Hahn, Direktkandidat der SPD, ist zwar erst 30 Jahre alt, aber politisch bereits ein erfahrener Mann. Zum zweiten Mal sieht es so aus, als ob er den Einzug in den Bundestag verpasst hat. Doch es gibt auch Grund zur Freude an diesem Wahlabend.