Der Schock in Markdorf und der ganzen Region sitzt tief: In der Nacht auf Sonntag musste die Feuerwehr gleich drei Brände bekämpfen. Bereits am Montag wurde ein 26-jähriger Tatverdächtiger festgenommen, er sitzt in Untersuchungshaft. Wir haben mit den betroffenen Familien und mit den Einsatzkräften gesprochen. Viele Markdorfer wollen den von den Bränden am Wochenende betroffenen Familien helfen. Die Hilfe wird nun vom Mehrgenerationenhaus koordiniert, das ein Spendenkonto eingerichtet hat.

Bild: Grupp, Helmar

Die Messe Tuning World Bodensee startet nach der Corona-Pause mit einigen Neuerungen und versucht den Imagewechsel. Ist Tuning noch zeitgemäß? Und warum schimpft der Konstanzer OB in Richtung Messe? Auch bei einer Polizeikontrolle waren wir dabei.

Bild: Lena Reiner

Viele Eltern sind in Not: Allein in Friedrichshafen gehen rund 350 Familien bei der Kitaplatz-Vergabe leer aus. In der Vergangenheit haben bereits einige Familien Klagen eingereicht oder damit gedroht – mit Erfolg. Nun fehlen im Kreis viele hundert Plätze. Droht die Klagewelle? Welche Möglichkeiten haben Eltern in einer solchen Situation? Wir sprechen mit der Überlinger Rechtsanwältin Barbara Wachsmuth über Rechtsansprüche.

Bild: Sabine Busse

Warum hängt jemand Schuhe über Strom- und Telefonleitungen? Unsere Spurensuche führt zu deutlichen Warnhinweisen der Netzbetreiber SWSee und EnBW.

Bild: Stefan Hilser

Die Open-Air-Saison ist eröffnet! In Markdorf machte Beatrice Egli am Mittwoch den Anfang, am Donnerstag folgte Nico Santos.

Bild: Leonie Georg

Für neun Euro im Monat von Konstanz nach Friedrichshafen? Das kann auch für Pendler interessant sein. Welche Ausnahmeregelung hier auf der Fähre greift, wie viel Geld sich sparen lässt und wie lange die Fahrt dauert.

Bild: Fabiane Wieland

