Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

Zwischen mobilen Impfteams und dem Warten auf Regelungen – so kommen die Impfungen in Gemeinschaftsunterkünften voran

Am 26. Februar wurden die Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften in die zweite Priorisierungsgruppe für Impfberechtigte aufgenommen. Während Obdachlose bereits von mobilen Impfteams geimpft werden, gibt es in den Flüchtlingsunterkünften noch keine Aktionen.