Visual Story Veröffentlicht am 26. Februar 2022

Freud und Leid lagen in dieser Woche eng beieinander. Während die Narren in der Region den Höhepunkt der Fasnacht einläuteten, wurden die Tage vom russischen Angriff auf die Ukraine überschattet. Die Woche im Überblick.

Bild: Lena Reiner, Thomas Held, Oliver Hanser

Fasnachtsveranstaltungen finden coronabedingt auch in diesem Jahr kaum statt, ein bisschen närrisch ging es diese Woche aber doch zu – und ganz schön bunt. In Überlingen waren Narrenmutter Wolfgang Lechler und Narrenvater Thomas Pross in einer