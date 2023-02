Nun also doch: Seit Rosenmontag ist klar, dass in diesem Jahr wohl wieder ein Bürgerentscheid in Langenargen stattfindet. Dabei kommt es höchst selten vor, dass die Einwohner einer Gemeinde zwei Mal binnen kurzer Zeit über das gleiche Vorhaben abstimmen.

Wohnbau kontra Naturschutz

Es geht um die Bebauung einer geschützten Streuobstwiese am Ortsrand. 2018 war die Mehrheit der Bürgerschaft gegen den Ratsbeschluss, das rund 5600 Quadratmeter große Areal am Mooser Weg zu Bauland zu machen. Im Dezember beschloss der Gemeinderat auf Antrag von CDU und Freien Wählern trotzdem erneut, einen Bebauungsplan aufzustellen. Beide Fraktionen stellen die Mehrheit im Rat.

Der Konflikt Langenargen braucht laut einer externen Studie mehr Wohnraum vor allem für junge Familien. CDU und Freie Wähler im Ort sehen in der Streuobstwiese am Mooser Weg die schnellste Möglichkeit, hier Bauland zu schaffen, weil die Fläche der Gemeinde gehört. Allerdings raten die Autoren der „Wohnraumanalyse“ davon ab. Das Areal ist Teil der „Höhe“, einem Grünzug zwischen Bodensee und Tettnanger Wald.

Doch Bauland statt Streuobstwiese? Ein Einwohnerantrag für die rund 5500 Quadratmeter große Fläche am Mooser Weg stellt diese Frage erneut zur Diskussion. | Bild: Cuko, Katy

Dass der Bürgerentscheid von 2018 mit diesem Beschluss aufgekündigt wurde, sei für viele Bürger unverständlich, erklären die drei Initiatoren des Bürgerbegehrens. „Es war daher klar, dass es wieder einen Bürgerentscheid geben würde, damit die Bürger über dieses Thema erneut selbst entscheiden“, teilen Bernd Wahl, Moritz Ott und Thomas Brugger mit. Sie überreichten am Montag Bürgermeister Ole Münder die gesammelten Unterschriften.

Doppelt so viele Unterschriften wie nötig

Diesmal sind es sogar deutlich mehr. 2017 wurden 761 Unterschriften eingereicht, davon waren 720 gültig. Jetzt unterschreiben 953 Langenargener den Wunsch, die grüne Wiese nicht für die Bauplänen zu opfern. Das sind doppelt so viele Unterstützer, wie es für ein Bürgerbegehren in der Seegemeinde mit rund 7900 Einwohnern braucht. „Wir sehen darin eine hohe Motivation der Bürger, sich erneut für den Erhalt des Naturraums nördlich von Langenargen einzusetzen“, so die drei Antragsteller.

Bei dieser Ausgangslage dürfte es spannend werden, wie der Gemeinderat mit der Sachlage umgeht. Dass das Begehren formell rechtskräftig ist, davon ist auszugehen. Damit hat der Rat zwei Optionen. Entweder er gibt dem Bürgerentscheid statt oder er folgt dem Wunsch der Unterstützer des Begehrens und lässt die Baupläne am Mooser Weg fallen. Erst im Dezember hatte sich der Gemeinderat in Friedrichshafen für den zweiten Weg entschieden und kippte den eigenen Beschluss, eine Grundschule auf der grünen Wiese am Hauptfriedhof zu bauen.

Spaltung im Ort befürchtet

Den Vertrauensleuten des Begehrens sei es wichtig, dass die Bürgerschaft umfassend und sachlich informiert wird und eine „offene und faire Diskussion stattfindet, damit der Diskurs nicht zu einer Spaltung im Ort führt“, schreiben die drei Initiatoren. Wohnraum könne in Langenargen auch an anderer Stelle geschaffen werden, ohne eine wertvolle Fläche für den Natur- und Artenschutz zu opfern.