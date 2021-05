Überlingen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Zwei Waldrapp-Weibchen brüten gemeinsam auf einem Fenstersims in Rom

Waldrappe zeichnen sich zum Teil durch ein eigensinniges Verhalten aus. Aktuell versuchen zwei Weibchen, auf einem Fenstersims am Stadtrand Roms drei Eier auszubrüten. Eigentlich hätten sie in ihr Brutgebiet in Burghausen zurückkehren müssen. Doch sie sind nicht die ersten Waldrappe, die es irgendwohin zog, wo sie gar nicht sein sollten.