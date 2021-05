Bodenseekreis vor 1 Stunde

Zum Start der Motorradsaison: Polizei appelliert an die Vernunft von Bikern, bittet aber auch andere Verkehrsteilnehmer um Rücksicht

Mit zunehmend besserem Wetter machen viele Motorradfahrer ihre Maschinen wieder startklar. Nachdem es in der Region bereits erste folgenschwere Unfälle zu verzeichnen gab, kündigt das Polizeipräsidium Ravensburg Kontrollen mit entsprechendem Schwerpunkt an, gibt aber auch Tipps für einen sicheren Start in die Motorradsaison.