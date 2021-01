In der Bodenseeregion pendeln viele Menschen zum Arbeiten in ein Nachbarland. Wie hat sich die Zahl der Grenzgänger in den vergangenen Jahren entwickelt? Lassen sich daraus schon Entwicklungen für das Corona-Jahr 2020 ableiten?

In der Bodenseeregion pendeln täglich Tausende zwischen den Ländern hin und her. Leben im Bodenseekreis oder in Oberschwaben, arbeiten in Vorarlberg oder im Kanton Thurgau – oder umgekehrt – ist für viele längst zur Normalität geworden.