Nach Informationen der Deutschen Bahn hat sich ein Unfall auf der Zugstrecke zwischen Lindau und Friedrichshafen ereignet. Grund dafür soll ein Baum auf der Stecke sein. Vor Ort mussten Medienberichten zufolge gut 70 Personen evakuiert werden, die am Nachmittag per Bus weitertransportiert worden sind.

Reisende, die in dem verunglückten Zug saßen, werden mit einem Bus weitertransportiert. | Bild: Benjamin Schmidt

Kein Ersatzverkehr

Die Bahn schreibt, dass die Züge aus Richtung Ulm in Friedrichshafen enden sowie starten. Züge aus Richtung Friedrichshafen enden oder beginnen in Nonnenhorn. Ein Ersatzverkehr sei nicht möglich, die Sperrung dauert wohl noch bis Montag an. Die Verantwortlichen bitten Reisende, auf alternative Verkehrsmittel umzusteigen. Nach Angaben von Einsatzkräften vor Ort muss die Oberleitung repariert werden. Diese wurde beim Unfall in Mitleidenschaft gezogen. Passagiere wurden nicht verletzt.