In Gerhard Steinbinder Garten in Meckenbeuren ist es ruhig. Ziemlich ruhig. Und das, obwohl an seiner Hausfassade eine große Wärmepumpe steht. „Die ist immer sehr leise“, erzählt der 70-Jährige. Schon fast zwei Jahre ist es her, das er sich das Gerät installieren ließ. „Davor habe ich mit Öl geheizt.“ Wie zufrieden ist er rückblickend mit seiner Entscheidung?

Heizungsgesetz: „Nicht zu 100 Prozent abgestimmt“

Diese Frage interessiert nicht nur die Redaktion, sondern auch Martin Hahn, Abgeordneter der Grünen im Landtag. Daher hat er zu einem Treffen bei Steinbinder geladen. Hahn weiß, dass die hitzige Debatte über das Heizungsgesetz seiner Partei nicht gerade genutzt hat. „Was Minister Robert Habeck gefordert hat, ist machbar und sinnvoll“, findet Hahn. Er gibt aber zu: „Es war ein Fehler, dass der Plan anfangs nicht zu 100 Prozent in der Koalition abgestimmt war.“ Hahn ist dennoch überzeugt: „Die Wärmewende ist ein zentraler Bereich der Energiewende.“

Wärmepumpen im Neubau Wärmepumpen kommen in immer mehr neuen Wohngebäuden in Deutschland zum Einsatz . Im vergangenen Jahr wurden sie bereits in 57 Prozent der fertiggestellten Wohngebäude als primäre Heizenergiequelle verwendet, teilte das Statistische Bundesamt mit. 2021 hatte der Anteil bei 50,6 Prozent gelegen, 2015 bei knapp einem Drittel (31,4 Prozent). Wärmepumpen kommen demnach vor allem in Ein- und Zweifamilienhäusern zum Einsatz. (dpa)

Martin Hahn, Landtagsabgeordneter der Grünen, räumt vor Ort ein: Beim Heizungsgesetz ist nicht alles optimal gelaufen. | Bild: Benjamin Schmidt

Hausbesitzer Gerhard Steinbinder hat bereits gehandelt. „Mein Gebäude ist Baujahr 1956. Im Jahr 1980 habe ich bereits das Dach dämmen lassen sowie die Zwischendecken.“ Auch Fenster mit Doppelverglasung hat er einsetzen lassen. Im Jahr 2019 hat er dann nachgezogen und ließ eine Solaranlage installieren. Die hat 9,6 Kilowatt Leistung sowie fünf Kilowatt Speicher. Wenige Zeit später entschied er sich für die Wärmepumpe. Der Grund: „Ich wollte schlichtweg eine umweltfreundliche Lösung haben.“

Einbau einer Wärmepumpe: Etwa 60.000 Euro Kosten

Eingebaut hat die Anlage Timo Witzigmann aus Kressbronn. Der 30-Jährige hat sich im Jahr 2017 mit seinem Betrieb für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik selbstständig gemacht. „Mit der Anlage ist es möglich, Teile der bisherigen Heizung weiterhin zu nutzen“, erläutert der Experte. Ein Austausch aller sogenannter Heizungsflachkörper im Haus sei nicht nötig gewesen. Kostenpunkt für die Installation sowie die Entsorgung der alten Ölheizung? „Grob sind das etwa 60.000 Euro“, erläutert Witzigmann. Das komme allerdings sehr auf die konkreten Gegebenheiten im Gebäude an.

Timo Witzigmann hat mehr Anfragen von Kunden, als er bearbeiten kann. | Bild: Benjamin Schmidt

Also, Hand aufs Herz: Würde sich Gerhard Steinbinder wieder für eine Wärmepumpe entscheiden? „Auf jeden Fall“, antwortet er. „Ich bin absolut zufrieden.“ Warum das so ist, habe mehrere Gründe. „Zum einen war mir wichtig, dass die Technik zuverlässig funktioniert.“ Seine pflegebedürftige Mutter lebt bei ihm im Haus – und die brauche es warm. Und neben dem Aspekt der Umweltfreundlichkeit lohne sich die Anlage auch auf der Kostenseite.

Energiekosten: Wechsel hat sich gelohnt

„Mit meiner Ölheizung habe ich früher pro Jahr bis zu 4000 Liter verbraucht.“ Hierfür habe er im Schnitt 65 Cent bezahlt, der aktuelle Preis liegt allerdings bei 94 Cent pro Liter. Das entspricht Heizkosten von etwa 3750 Euro jährlich. Seine Solaranlage produzierte im vergangenen Jahr gut 9900 Kilowattstunden, von denen er 6500 in Netz eingespeist hat. Hierfür hat er etwa 650 Euro Einspeisevergütung erhalten. Sein jährlicher Stromverbrauch liegt bei etwa 8000 Kilowattstunden – davon hat er 3400 Kilowattstunden selbst erzeugt – sowie den Rest, 4600 Kilowattstunden, für 35 Cent die Kilowattstunde eingekauft, sprich für 1610 Euro. Zieht man die 650 Euro Einspeisevergütung ab, so hat Gerhard Steinbinder noch Energiekosten in Höhe von 960 Euro im Jahr: Im Vergleich zu den 3750 Euro, die er allein fürs Heizen bezahlt hätte, eine ordentliche Ersparnis. Hinzu kamen auch Fördergelder, die er für seine Anlage erhalten hat.

Gerhard Steinbinder im Keller seines Hauses. Hier steht ein Gerät, dass das Wasser im Haus erhitzt. | Bild: Benjamin Schmidt

Nachfrage bei Förderanträgen geht zurück

Auch heute noch gibt es Förderungen für den Einbau von Wärmepumpen. Diese beträgt laut Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) bis zu 40 Prozent. Allerdings ist die Nachfrage danach stark zurückgegangen. Nach Angaben der Bafa wurden bis Mai 2022 knapp 75.000 Anträge gestellt. Im Folgejahr waren es lediglich 41.000 – ein Rückgang um gut 45 Prozent. Sprecher Nikolai Hoberg merkt dazu an: „In 2022 wurden unter dem Eindruck der Energiekrise fast 350.000 Anträge für Wärmepumpen allein im Bestand gestellt.“ Hinzu komme eine erhebliche Zahl von in Neubauten umgesetzten Wärmepumpen. Viele der beantragten Anlagen würden derzeit noch umgesetzt – auch angesichts der bekannten Vorlaufzeiten bei Herstellern und dem Handwerk.

Das kann auch Handwerker Timo Witzigmann bestätigen: „Wir arbeiten momentan noch die Aufträge aus dem vergangenen Jahr ab.“ Er könne nur etwa ein Fünftel aller Anfragen umsetzen. An Aufträgen mangelt es ihm daher nicht. Von der Politik wünscht er sich daher vor allem Zeit zum Arbeiten: „Die Rahmenbedingungen für die Förderanträge ändern sich oft.“ Weniger Bürokratie würde ihm helfen. Auch Kunde Steinbinder bekräftigt: „Als Laie versteht man bei Förderanträgen nur Bahnhof.“