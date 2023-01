Endlich wieder Fasnet! Ohne abgesagte Veranstaltungen, ohne Kontaktbeschränkungen, ohne Maskenpflicht. Nach zwei Jahren Corona freuen sich die Narren diesmal ganz besonders auf die Fünfte Jahreszeit. Doch wird die Fasnet wieder genauso unbeschwert wie vor der Pandemie?

Manch ein Narr hat da doch so seine Bedenken. Das dichte Beieinanderstehen am Straßenumzug und das Tanzen in überfüllten Hallen sind wir ganz einfach nicht mehr gewohnt. Andreas Großhardt von der Narrengesellschaft Oberuhldingen sagt etwa: „So traditionell unsere Fasnet auch ist. Sie war und ist ein Spiegel der Gesellschaft.“

Andreas Großhardt ist Präsident der Narrengesellschaft Oberuhldingen. | Bild: Holger Kleinstück

Soll heißen: Die Pandemie wird durchaus auch nachträglich ihre Auswirkungen auf die Fasnet haben. Thomas Schinn vom Narrenverein Mühlhofen vermutet beispielsweise, dass es einige Menschen gibt, die größere Veranstaltungen oder Menschenmassen auch in Zukunft meiden werden.

Ähnlicher Meinung ist auch Tobias Mezger, Pressesprecher der Überlinger Hänselezunft. „Dass die Pandemie das Verhalten der Menschen an manchen Stellen verändert hat, ist bestimmt richtig“, sagt er. Ergänzt jedoch auch, dass das soziale Miteinander in den vergangenen Jahren „der große fehlende Faktor“ war.

Tobias Mezger ist Pressewart der Narrenzunft Überlingen. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Deswegen könne Mezger sich nur schwer vorstellen, dass sich der Charakter der Fasnet verändern wird. „Ich glaube, dass die Menschen die Fasnet feiern werden, wie vorher auch“, sagt er, „vielleicht sogar viel intensiver nach so langer Abstinenz.“

Große Vorfreude in Narrenvereinen und -zünften

Zumindest in den Narrenvereinen in der Region ist die Vorfreude schon groß. „Bei unseren aktiven Mitgliedern spürt man deutlich die Lust, wieder gemeinsam Fasnet zu machen“, erzählt etwa Alexander Wurster, Zunftmeister der Meersburger Narrenzunft Schnabelgiere.

Alexander Wurster ist Zunftmeister der Narrenzunft Schnabelgiere. | Bild: Narrenzunft Schnabelgiere

Was gibt es auch Schöneres, als gemeinsam durch die Stadt zu jucken, glückliche Kinder am Straßenrand stehen zu sehen und gemeinsam mit Freunden, Bekannten – und manchmal auch ganz Fremden – unbeschwert zu schunkeln, zu lachen und zu feiern? In diesem Sinne: Ho Narro! Auf eine friedliche und glückselige Fasnet!