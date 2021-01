Schnee und Frost, Regenschauer und Gewitter, Hitze und Trockenheit: Das Jahr 2020 hatte wettertechnisch gesehen alles zu bieten. Insgesamt aber war 2020 zu warm – und zwar über fast alle Monate hinweg.

Jürgen Schmidt, Wetterkontor: „2020 war nach 2018 das zweitwärmste Jahr am Bodensee seit mindestens 1980.“ | Bild: Wetterkontor

Nur die Temperaturen im Oktober, Mai und Juni lagen laut Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor im langjährigen Mittel. „2020 war nach 2018 das zweitwärmste Jahr am Bodensee seit mindestens 1980“, betont der Wetterexperte.

Fakten und Daten Der kälteste Tag 2020 Die kälteste Temperatur im Jahr 2020 wurde mit minus 5,7 Grad Celsius am 27. Dezember an der Wetterstation in Konstanz gemessen. Wie Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor berichtet, war die kälteste gemessene Temperatur 2019 „sogar nur minus 4,2 Grad Celsius“. 2018 wurde ein Tiefstwert von minus 11,2 Grad Celsius gemessen. Der wärmste Tag 2020 34,3 Grad Celsius ist der Höchstwert des Jahres 2020. Er wurde am 21. August gemessen. 2019 wurde eine Höchsttemperatur von 36,9 Grad Celsius gemessen. Durchschnittstemperatur Die Durchschnittstemperatur des vergangenen Jahres betrug 11,4 Grad Celsius. 2019 lag die durchschnittliche Temperatur bei 11,1 Grad Celsius. Gesamtniederschlag 765 Liter pro Quadratmeter – das ist die Bilanz des Gesamtniederschlags 2020. Im Jahr 2019 waren es 881 Liter Regen pro Quadratmeter. Sonnenscheindauer Die Sonne schien im vergangenen Jahr 1990 Stunden. 2019 waren es etwas mehr: 2050 Sonnenstunden wurden in diesem Jahr gezählt.

Ein milder und stürmischer Winter

Milde Atlantikluft und zeitweise auch laue Mallorcaluft bestimmten fast den gesamten Winter das Wettergeschehen am Bodensee. Wie Meteorologe Roland Roth von der Wetterwarte Süd berichtet, war der Monat Februar der wärmste Februar seit Aufzeichnung der Wetterdaten.

9. Januar 2020: Ein Sonnenuntergang im Winter am Bodenseeufer in Immenstaad. | Bild: Jürgen Traub (Leserreporter)

Neben warmen Temperaturen jagte ein Sturmtief das andere. „Allen voran der Orkan Sabine, sodass selbst auf den Höhen von Alb, Allgäu und Höchsten an Wintersport nicht zu denken war“, blickt Roland Roth zurück.

22. Januar 2020: Etwas Schnee gab es im vergangenen Jahr auch – hier in Friedrichshafen. | Bild: Marcel Jud

Friedrichshafen Obstbäume in Friedrichshafen unter einer Eisschicht: Das steckt dahinter Das könnte Sie auch interessieren

Meteorologisches Auf und Ab im März

Kalte Tage mit eisigen Nachtfrösten und sonniges, frühsommerliches Wetter waren im März Programm am Bodensee.

10. März 2020: Unterwegs durch den Wolkenbruch: Ein Regenbogen an der Anschlussstelle der B 31-neu in Fischbach. | Bild: Jürgen Traub (Leserreporter)

Frühsommer im Monat April

Über den Monat April sagt Meteorologe Roland Roth: „Im einst so launischen Monat hielten kräftige Hochdruckgebiete die Regenfronten von uns fern. Neben dem ausbleibenden Nass und der intensiven Sonneneinstrahlung führten die geringe Luftfeuchtigkeit und ein permanent wehender Wind zu einer starken Austrocknung mit erhöhter Waldbrandgefahr.“

30. April 2020: Der Monat April zeigte sich mit frühsommerlichen Temperaturen von seiner besten Seite. Diese Tulpen wurden auf dem Gelände der Landesgartenschau in Überlingen fotografiert. | Bild: Stefan Hilser

Bodenseekreis „Mehr Regen dringend nötig“: Das Wetter am Bodensee ist seit November zu trocken Das könnte Sie auch interessieren

Eisheilige, Sommerwärme und viel Wind

Während der April nach Meinung von Wetterexperte Roth „seit Jahren öfters wie ein Mai daherkommt“, habe sich der fünfte Monat des Jahres so wechselhaft verhalten wie früher einmal der April.

10. Mai 2020: Die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings haben viele Menschen für einen Spaziergang an der Uferpromenade in Friedrichshafen genutzt. | Bild: Lena Reiner

25. Mai 2020: Im Monat Mai zeigte das Wetter, wie abwechslungsreich es sein kann. Dieses Bild wurde zwischen Sipplingen und Ludwigshafen aufgenommen, mit Blick auf den Bodensee. | Bild: Reinhold Köfer (Lesereporter)

Im Juni kommt der Regen

Das Wetter hielt sich 2020 auch an die Volksweisheiten: „Zuerst die punktgenauen Eisheiligen und im Juni auch noch eine ausgeprägte Kälte wie aus dem meteorologischen Lehrbuch. Für die trockenheitsgeplagte Natur war der Regen ein Segen.“

29. Juni 2020: Dieses Bild entstand während eines starken Regenschauers im Sommer. Ein niedriger Regenbogen hat sich zwischen Immenstaad und Konstanz gebildet. | Bild: Markus Bergmann (Lesereporter)

Schaukelsommer mit hohen Temperaturen und viel Niederschlag

Nach einem verhaltenen Start kam der Sommer 2020 immer mehr auf Touren. Pünktlich zur Haupturlaubs- und Ferienzeit zog der Hochsommer an den Bodensee. Die Temperaturen klettern tagelang über die 30-Grad-Celsius-Marke, heißt es von Roland Roth.

8. Juli 2020: Zahlreiche sonnige Tage haben im Sommer zum Baden eingeladen. | Bild: Lena Reiner

Über Monate hinweg lagen Trockenheit und starke Regenschauer nahe beieinander. Meteorologe Roth betont: „Selten zuvor war die Niederschlagsverteilung so extrem unterschiedlich.“

28. Juli 2020: Dieses Bild entstand kurz vor einem Wolkenbruch in Friedrichshafen. | Bild: Mona Lippisch

Spätsommer mit bis zu 30 Grad Celsius im September

Der Sommer zeigte sich auch im September noch von seiner besten Seite. Bis weit in den Monat hinein stieg das Quecksilber über 25 Grad Celsius, teilweise sogar auf um die 30 Grad Celsius. „Danach sorgte eine Kaltfront für einen Wettersturz mit erstem Schnee auf den Berghöhen“, blickt Roland Roth zurück.

22. September 2020: Ein Sonnenuntergang im Herbst am Bodensee. | Bild: Peter Wetzel (Leserreporter)

Bodenseekreis Noch kein goldener Oktober in Sicht: So wird der Herbst nach Einschätzung des Meteorologen Jürgen Schmidt Das könnte Sie auch interessieren

Kein goldener Oktober, sondern ein regnerischer

Im Oktober verging kaum ein Tag ohne Regen. Grau war die dominante Himmelsfarbe, heißt es von Roland Roth. Allerdings seien die Temperaturen recht mild gewesen.

19. Oktober 2020: Einer von wenigen sonnigen Tagen im zehnten Monat des vergangenen Jahres. | Bild: Susanne Bogoslaw (Lesereporter)

Spätsommer im November

Der sonst so trübe November startete mit viel Sonnenschein und Höchstwerten von 20 bis 23 Grad Celsius. Zur Monatsmitte hin habe das Wetter die letzten milden und schönen Tage des Jahres an den Bodensee gebracht.

11. November 2020: Trübe Sicht von Überlingen auf den Bodensee: Nebel ist für die Region im Herbst ein typisches Phänomen. | Bild: Stefan Hilser

Roland Roth fasst zusammen: „Es war der sprichwörtliche Martini-Sommer, in der Nordostschweiz etwas treffender als ‚Martinsömmerli‘ bezeichnet. Am 19. November beendete die Kaltfront des Ex-Hurrikans Eta, den ‚goldenen Oktober‘ im November.“

13. November 2020: Der elfte Monat des Jahres zeigte sich von seiner besten Seite – mit milden Temperaturen und viel Sonnenschein. Auf dem Bild sind wegen des Föhns sogar die Alpen zu erkennen (aufgenommen von Deisendorf bei Überlingen). | Bild: Josef Buser (Lesereporter)

Pünktlich zum Dezemberanfang gibt es Schnee

Am 1. Dezember, pünktlich zum meteorologischen Winteranfang, fiel mehr Schnee als im gesamten Winter 2019.

1. Dezember 2020: Auch in Meersburg schneit es Anfang Dezember kräftig, sodass der Schlossplatz von einer weißen Schneedecke geziert war. | Bild: Peter Köstlinger (Lesereporter)s

1. Dezember 2020: Den ersten Schnee des Winters gab es am Bodensee, hier in Friedrichshafen, pünktlich zum Dezemberbeginn und damit dem meteorologischen Winteranfang. | Bild: Mona Lippisch

Nach einigen Tagen taute die weiße Pracht und es folgten graue Dezembertage. Über die Weihnachtstage war es am Bodensee dann grün statt weiß – auch nicht ungewöhnlich für die Region. Die letzten weißen Weihnachten gab es nach Angaben von Wetterexperten im Jahr 2010.

26. Dezember 2020: Warmes Licht und tolle Sicht: Dieses Bild entstand am zweiten Weihnachtsfeiertag an der Haltnau zwischen Meersburg und Hagnau. | Bild: Reinhold Köfer (Lesereporter)

Wie das Wetterjahr 2021 aussieht, wollen die Meteorologen noch nicht vorhersagen. „Wir können nur zehn Tage in die Zukunft schauen, Aussagen zum Frühjahr oder Sommer sind nicht möglich“, sagt Jürgen Schmidt schmunzelnd.