Bodenseekreis vor 1 Stunde

Zieht die Mietpreisbremse in den See-Städten jetzt an?

20 Euro Miete pro Quadratmeter? Mancher Vermieter am Bodensee geht in die Vollen. Der Wohnungsmarkt ist angespannt, besonders in Friedrichshafen, Konstanz und Überlingen. Warum in allen drei Städten seit 4. Juni die „neue“ Mietpreisbremse gilt, zeigen Zahlen eines Gutachtens über Wohnraummangel, Mietbelastung und Preise.