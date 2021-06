Seit Ende Mai ist der Goodyear-Zeppelin bereits auf Tour: Er war als fliegende Kameraplattform beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring im Einsatz, zu Passagierflügen im Rheinland unterwegs und flog am vergangenen Wochenende wiederum als TV-Kameraplattform über der Rennstrecke von Brands Hatch bei London, wie die Zeppelin-Reederei in einem Pressetext schreibt.

Wenn das Wetter mitspielt, sind für Dienstag und Mittwoch nun weitere Werbeflüge direkt über der Londoner Innenstadt geplant. Zufällig zum Achtelfinal-Klassiker England gegen Deutschland bei der Fußball-Europameisterschaft.

Flüge starten coronabedingt täglich von der französischen Kanalküste aus

„Eigentlich wollten wir den gesamten Luftschiff-Tross per Kanalfähre nach England verlegen und täglich von dort starten, doch dann kam die Delta-Variante und die daraus folgenden Quarantäne-Auflagen,“ erklärt Eckhard Breuer, Geschäftsführer der Zeppelin-Reederei. „So haben wir gemeinsam mit unserem Auftraggeber entschieden, aus der Not eine Tugend zu machen und die Flüge täglich an der französischen Kanalküste vom Flugplatz Calais-Dunkerque aus starten zu lassen.“

Ein Trumpf, den der Zeppelin hier aus dem Ärmel ziehen kann, ist seine Flugausdauer: Geplant sind Flugzeiten von bis zu elf Stunden. Seine drei Triebwerke bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Manövrierfähigkeit. Deshalb stellt auch das Überfliegen des Ärmelkanals laut Pressemitteilung keine größere Herausforderung dar. Von Calais nach Dover über den Kanal ist es fast genauso weit wie von Konstanz nach Bregenz über den Bodensee: etwa 40 Kilometer Luftlinie.

Zur Wembley-Arena muss der Zeppelin aber 2,7 Kilometer Abstand halten

„Dass die seit Monaten geplanten Werbeflüge über London genau zum Achtelfinal-Klassiker England gegen Deutschland stattfinden, ist ein toller Zufall und wir haben die Freigabe der britischen Luftfahrtbehörde, in nur 300 Metern Höhe direkt über der Londoner City fliegen zu dürfen“, so Breuer. „Nur zu Wembley-Arena müssen wir 2,7 Kilometer seitlichen Abstand halten. Aber es wird sicher auch so ein ganz besonderer Flug.“