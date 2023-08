Sie ist 18,90 Meter lang, knapp fünf Meter breit, hat drei Toiletten, und fährt fast nie: Die Princess S60, die am Bodan-Hafen in Kressbronn liegt, zählt zu den größten Yachten am Bodensee. Ein schöner Luxus. Doch für den Bodensee ist sie eigentlich zu groß, was sich auch am Nutzungsverhalten zeigt. Der schwere MAN-Motor, der von einem 3200 Liter fassenden Diesel-Tank gespeist wird, war in den vergangenen fünf Jahren nur 120 Stunden lang in Betrieb, also in Summe jeweils einen Tag pro Jahr.

Eine Princess S 60 liegt im Bodan-Hafen in Kressbronn. Sie ist fast 19 Meter lang und wird nur selten auf dem Bodensee bewegt. | Bild: Hilser, Stefan

Lust an großem Kahn verloren?

Informationen zur Princess lassen sich zweier Handelshäuser für Luxusboote entnehmen, die im Internet inserieren. Möglicherweise hat der Eigner die Lust an dem Schiff verloren, mit dem er eh kaum irgendwo anlegen könnte. Es gibt fast keine Häfen, die ihn aufnehmen können – oder wollen.

Eine Sealine C 430 (vorne im Bild) liegt im Hafen in Kressbronn-Gohren. Sie ist rund 13 Meter lang. | Bild: Hilser, Stefan

Verkauf der Yacht für 2,4 Millionen Euro

Nun verkauft der Eigner seine Princess für 2,4 Millionen Euro über einschlägige Internetplattformen. Momentan liegt die Yacht im Gemeindehafen, der an die Firma Match-Center verpachtet wurde. Ein Schweizer Handelsunternehmen preist die Princess an mit dem vorsichtig formulierten Satz, dass ein Bootsplatz „unter Umständen zur Verfügung gestellt werden“ könne. Genau das beschreibt das Problem: Ein Liegeplatz ist nicht sicher, und der Bodensee für solche Luxusdampfer ein denkbar schlechtes Revier. Doch warum ist das so?

Daniel Rück, Geschäftsführer der HL Schiffstechnik GmbH in Kressbronn-Gohren. Er handelt mit teuren Yachten, die für den Bodensee noch geeignet sind. | Bild: Hilser, Stefan

Keine Größenbeschränkung auf dem See

Zunächst eine überraschende Information aus der Behörde: „Es gibt keine Größenbeschränkung von privaten Yachten auf dem Bodensee.“ Das teilte ein Sprecher des Landratsamtes Friedrichshafen mit, als eine von sieben Zulassungsstellen rund um den Bodensee. Behördensprecher Lars Gäbler verweist auf die Bodenseeschifffahrtsordnung (BSO). Sie gilt für alle Anrainerstaaten, und sie schreibt nicht vor, wie groß ein Boot maximal sein darf. Es muss also andere Gründe geben.

Patricia Reuthe, Assistenz der Geschäftsleitung, im Hafen von Kressbronn-Gohren, bei der Ultramarin Meichle und Mohr GmbH. Im Hintergrund eine Bavaria, ein Spezialbau, der einen relativ niedrigen Wasserstand zulässt – wichtig für den Bodensee. | Bild: Hilser, Stefan

Zehn Gründe, warum der Bodensee für Großyachten nicht taugt Grund 1: Zu viele Boote insgesamt Einer der wichtigsten Gründe ist der Platzmangel am Bodensee. Die meisten Häfen werden von Vereinen oder Kommunen betrieben. Sie haben ein Interesse daran, möglichst vielen Bootseignern einen Platz zu bieten. Die Zahl an zugelassenen Wasserfahrzeugen steigt. Laut der Internationalen Schifffahrtskommission Bodensee (ISKB) waren vor zehn Jahren noch 58.700 Wasserfahrzeuge angemeldet, 2022 stieg die Zahl auf 61.000. Es entstehen aber keine neuen Häfen mehr. Grund 2: Zu wenig Liegeplätze Einer der jüngsten Häfen am Bodensee ist die von der Firma Meichle und Mohr betriebene Ultramarin in Kressbronn-Gohren. Patricia Reuthe, Assistentin der Geschäftsleitung, teilte mit, dass es bei ihnen 1400 Liegeplätze gibt. Zehn Jahre zuvor hätten sie noch etwa 1500 Plätze anbieten können. Der Wunsch ihrer Kunden nach immer größeren Booten verringere das Gesamtangebot. Grund 3: Zu große Boote Mit der Größe der Boote nimmt die Zahl der angebotenen Plätze am Bodensee ab. Niklaus Waser, der in Überlingen die Kellerwerft betreibt, und der selbst alte Kähne wieder flott macht, unterteilt in drei Klassen. „Bei Booten von acht bis zehn Metern findest Du in jedem Hafen einen Liegeplatz. Ab zehn Metern sind die Häfen teilweise begrenzt. Ab zwölf Metern gibt es nur Platz in ganz großen Häfen am Obersee.“ Boote von mehr als 14 Metern, wie die oben beschriebene Princess mit ihren fast 19 Metern, seien absolute Exoten. Der Hafen Ost in Überlingen beispielsweise sei beschränkt auf Boote mit einer Länge von etwa 13 Mal 4,20 Meter. Grund 4: Zu viel Abgase „Die Zulassung auf dem Bodensee wird nicht durch die Leistung begrenzt, sondern durch die Abgase, die hinten rauskommen“, erklärt Daniel Rück, Geschäftsführer der HL Schiffstechnik in Kressbronn. Seine Firma handelt mit Yachten, die ausschließlich auf dem Bodensee zum Einsatz kommen. Größere Boote fahren mit Dieselmotoren, die nur durch die Nachrüstung mit einem Abgassystem zulassungsfähig werden. „Für viele ist das eine Barriere.“ Grund 5: Zu kalte Winter „Das Budget ist da, Anfragen sind da, und der Wunsch lautet: immer größer soll es sein.“ Dennoch erteilte Bootshändler Daniel Rück Kunden auch schon eine Absage, wenn sie ein zu großes Boot haben wollten, das sich in seinen Augen für den Bodensee nicht eignet. „Das ist bei uns im Bodensee nicht wie in Saint-Tropez, bei uns kommen die Boote normalerweise im Winter aus dem Wasser.“ Je größer die Yacht, umso größer der Aufwand, es aus dem Wasser zu heben und ins Winterlager über die Straße zu transportieren – sofern das technisch überhaupt noch machbar ist. Grund 6: Eine zu große Höhe Eine Großyacht, sofern sie nicht direkt am Bodensee produziert wird, muss mit einem riesigen technischen Aufwand ja erst angeliefert werden. Bei zu niedrigen Straßenbrücken gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man hebt die Yacht mit einem Autokran darüber, oder man transportiert das Boot stockwerksweise. Wie Daniel Rück erläutert, werden dabei die einzelnen Teile nach Ankunft am Bodensee verklebt. Das bekomme man aber nie mehr getrennt, so dass das Boot quasi am Bodensee gefangen ist. Ein weiteres Problem der hohen Boote: Sie werfen auf andere Boote im Hafen Schatten. Das sei dann, so Rück, wie wenn in einer Wohnsiedlung ein Hochhaus steht. Grund 7: Eine zu große Breite Ein Problem vor allem für Motoryachten: Sie sind eher kürzer, dafür aber breiter als Segelboote. Wie Niklaus Waser sagte, gebe es in fast allen Häfen Dalben, die eine Maximalbreite vorgeben. „Aus einem Liegeplatz für ein Motorboot mit einer Breite von 4,50 Metern könnte man zwei Liegeplätze für Segelboote machen.“ Die Fahrgassen in den Häfen seien entsprechend eng und verlangen fahrtechnisches Können, um nicht anzuecken. Ab einer Breite von 2,50 Metern braucht man eine Transportgenehmigung, ab 3 Metern ein Begleitfahrzeug, und ab 3,50 Metern Polizeibegleitung, so Waser. Das macht den Transport breiter Boote so teuer. Grund 8: Ein zu großer Tiefgang Beim Tiefgang sind wiederum die Segelboote im Nachteil. Vor allem bei Niedrigwasser besteht die Gefahr, dass ihr Rumpf aufsitzt. Segelyachten mit einer Länge von 12 bis 14 Metern haben aus statischen Gründen teils über zwei Meter Tiefgang. Sinkt der Pegel Konstanz unter drei Meter, so Niklaus Waser, „hat man in vielen Häfen schon ein Problem.“ Die Kiesgruben in der Marina in Gohren sind zwar bis zu 25 Meter tief. Ihre Hafeneinfahrt, so Patricia Reuthe, entspreche aber nur dem Pegel Konstanz. Sprich, wenn der Pegel unter die 3 Meter fällt, können große Segler nicht mehr auslaufen, sitzen also im Hafen fest. Grund 9: Verbot einer großen Crew Es gibt doch noch eine rechtliche Beschränkung, nämlich nach dem Bodenseeschifferpatent: Wie Niklaus Waser erläutert, dürfe eine Besatzung auf einem Freizeitboot aus maximal zwölf Personen gebildet werden. Riesigen Seglern fehlt am See somit die Crew. Grund 10: Zu wenig Gastliegeplätze Alle oben genannte Beschränkungen kumulieren in dem Problem, dass es für Großyachten fast keine Gastliegeplätze gibt. In manchen Häfen gar keine, wie die Experten aus unseren Interviews sagen. Urlaub auf dem Bodensee ist aber vor allem dann schön, wenn man verschiedene Häfen ansteuern kann. Den Besitzern der Dickschiffe bleibt vielfach nur, vor dem Hafen zu ankern, um mit ihrem kleinen Beiboot an Land überzusetzen. Oder sie lassen ihre Yacht ganzjährig im Hafen liegen und nutzen es lediglich als schwimmende Ferienwohnung.

An Bord einer 13 Meter langen Motoryacht

Trotz der in diesem Bericht beschriebenen Einschränkungen gibt es Freizeitkapitäne, die sich die Anschaffung eines Bootes leisten, das den Gegenwert eines Einfamilienhauses hat. An Bord einer rund 13 Meter langen Sealine C430, die zur Reparatur nach einem Sturm in der Marina in Gohren liegt, berichtete uns der Eigner, dass er aktuell zwei Wochen Urlaub auf dem Bodensee mache. Er und seine Partnerin geben ihren Namen nicht preis, „weil man ungern zeigt, was man hat“. Ihr Geld verdienen sie sich mit einer Firma, die 170 Mitarbeiter beschäftigt. Ihr Boot hielten sie nach Möglichkeit geheim.

Eine Sealine C 430 liegt im Hafen in Kressbronn-Gohren. Der Eigner hat seinen Liegeplatz in Bodman-Ludwigshafen. | Bild: Hilser, Stefan

Sein Heimathafen ist Bodman-Ludwigshafen, er habe Glück gehabt, dass er nach dem Umbau des Hafens einen Liegeplatz ergattern konnte. Der Listenpreis für sein Boot liegt bei rund 750.000 Euro. Wie er sagte, müsse man für den Unterhalt jährlich etwa zehn Prozent des Anschaffungspreises kalkulieren. „Wenn man am Bodensee lebt, dann will man auf den See. Das ist ein besonderes Heimatgefühl.“

Ultramarin, der Hafen der Firma Meichle und Mohr in Kressbronn-Gohren. | Bild: Hilser, Stefan

Jährlich kämen sie auf 100 Motorstunden und 100 Übernachtungstage. Ihm und seiner Partnerin gelinge es meistens, sich so gut mit den Hafenmeistern zu stellen, dass sie einen Gastplatz reservieren können, sodass sie nun eine Tour über Bregenz, Fußach, Arbon und Kreuzlingen planen.

Falls sie am Hafen abgewiesen werden, ankern sie gerne in Buchten, wo sie sich mit anderen Booten zu einem „Päckchen“ vertäuen, von Boot zu Boot wandern, und dabei interessante Leute kennenlernen. Von „Reichtum“ wollen sie nicht sprechen, weil das relativ ist. Wenn sie mit ihrem Boot in Nizza neben den dort viel viel größeren Yachten liegen würden, sagt das Paar, „dann würden sie uns dort auslachen“.